St. Louis má za sebou príbeh ako z amerického filmu: Pred pár mesiacmi boli na samom dne!

Začiatkom januára figurovali hokejisti St. Louis Blues na poslednej priečke tabuľky celej zámorskej NHL, o päť mesiacov neskôr zdvihli nad hlavy prvýkrát v klubovej histórii Stanleyho pohár.

"Bluesmani" triumfovali nad Bostonom Bruins 4:1 v stredajšom siedmom stretnutí finálovej série, ovládli ju 4:3 na zápasy. Po troch neúspešných finálových pokusoch v rokoch 1968 až 1970 sa premiérovo tešia zo zisku prestížnej trofeje.

Hráči St. Louis boli v rozhodujúcom súboji mimoriadne efektívni, keď z dvadsiatich striel vyťažili štyri góly. Základ úspechu položili hneď v prvej tretine. Fínskeho gólmana Tuukku Raska prekonali dvakrát, pričom im na to stačili štyri strelecké pokusy. Do čierneho namierili Ryan O'Reilly a kapitán Alex Pietrangelo. Na ďalšie presné zásahy čakali diváci v TD Garden až do druhej polovice záverečného dejstva, keď poistili vedenie hostí Brayden Schenn so Zachom Sanfordom. "Medvede" pri záverečnej power-play už len kozmeticky znížili zásluhou Matta Grzelcyka.

"Cesta, ktorou sme si museli prejsť, aby sme sa dostali do play-off, nás výborne pripravila na vyraďovacie boje. Neviem, či som bol niekedy počas mojej hokejovej kariéry šťastnejší. Som hrdý na hráčov a som veľmi rád za celé mesto St. Louis a našich fanúšikov," uviedol pre oficiálny web profiligy tréner Craig Berube, ktorý prišiel na lavičku Blues len 19. novembra. Vtedy tímu patrila posledná pozícia v Centrálnej divízii so siedmimi víťazstvami v devänátnástich dueloch. Približne v polovici základnej časti, 3. januára, boli hokejisti St. Louis dokonca na poslednej priečke celej NHL. Kurz na ich víťazstvo v bojoch o Stanleyho pohár sa pohyboval na úrovni 250 k jednej.

V zostave Blues by sa našlo viacero adeptov na Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča play-off. Tento honor sa napokon ušiel útočníkovi Ryanovi O'Reillymu, ktorý v 26 dueloch nazbieral 23 bodov (8+15). Dvadsaťosemročný center sa stal zároveň prvým hráčom od roku 1985, ktorý skóroval v štyroch po sebe idúcich zápasoch finálovej série. Pred ním sa to podarilo legendárnemu Waynovi Gretzkému vo farbách Edmontonu Oilers. "Keď sme sa dostali do náročných situácií, nikto z nás nebol sebecký. V dôležitých momentoch sme išli správnou cestou, pomáhali sme si jeden druhému. Zažili sme veľa vzostupov aj pádov, ale ak prišiel čas na to, aby sme spoločne zabrali, tak sme to zvládli. Je to pre mňa najúžasnejšia vec, že sme boli schopní stále vstať, bojovať a nikdy sme sa nevzdali. Títo neskutoční hráči v dresoch St. Louis veľmi tvrdo pracovali pre zisk Stanleyho pohára," vyjadril sa bezprostredne po skončení duelu produktívny Kanaďan.

Veľkým kandidátom na cenu pre MVP play-off bol aj brankár St. Louis Jordan Binnington. Pred začiatkom aktuálnej sezóny mal vo veku 25 rokov v NHL odchytaných iba trinásť minút. Ročník 2018/19 začal dokonca na farme v AHL a do bránky Blues sa dostával stabilne až od januára. Práve od tohto momentu však jeho tím začal víťaziť a nakoniec dosiahol najväčší úspech v klubovej histórii. Kanadský gólman utvoril v siedmom zápase finále nový rekord súťaže. Ako nováčik vychytal v play-off šestnásť víťazstiev, čo sa doteraz nepodarilo žiadnemu inému brankárovi. Pätnásť triumfov mali pred ním na konte Patrick Roy, Ron Hextall, Cam Ward a Matt Murray. Binnington zároveň ukázal unikátnu schopnosť podať najlepšie výkony vtedy, keď v predchádzajúcom zápase ťahal za kratší koniec. V dueloch nasledujúcich po prehrách dosiahol osem víťazstiev a o prvé miesto v tejto štatistike sa historicky delí s Nikolajom Chabibulinom, Miikkom Kiprusoffom a už spomenutým Hextallom.

"Je neskutočný pocit, že som teraz víťazom Stanleyho pohára, keď som ešte v decembri pôsobil v AHL. Ďakujem každému človeku, ktorého som stretol počas tejto cesty za úspechom. Veril som sám sebe a každý deň som tvrdo pracoval na mojich výkonoch. Mal som okolo seba dobrých ľudí, ktorí ma neustále podporovali. Ja som sa len snažil čeliť súperom a dať spoluhráčom šancu na víťazstvo. Som hrdý na mojich tímových kolegov a som rád, že som mohol stáť po ich boku. Neviem presne vysvetliť, prečo sa nám v play-off tak darilo na klziskách súperov, ale sme dobrá patria a držíme blízko pri sebe. Vždy sme chodili na spoločné večere, na ktorých bola dobrá atmosféra. Veľmi sa teším na majstrovské oslavy," povedal do mikrofónu kanadskej televízie TSN brankár Binnington, ktorý má šancu získať Calderovu trofej pre najlepšieho nováčika sezóny.

NHL po roku opäť spoznala premiérového šampióna. Vlani získali prvý titul hráči Washingtonu Capitals, o dvanásť mesiacov neskôr sa tešia hokejisti St. Louis Blues. V histórii najkvalitnejšej hokejovej súťaže uspelo v bojoch o Stanleyho pohár zatiaľ presne dvadsať klubov. S 24 trofejami je najúspešnejší Montreal Canadiens, dvojciferný počet triumfov majú na konte aj Toronto Maple Leafs (13) a Detroit Red Wings (11). Boston Bruins zostal v tomto hodnotení na štvrtom mieste so šiestimi pohármi. Vo finále sa objavil dvadsiaty raz, ale až štrnástykrát neuspel. St. Louis premenilo štvrtú finálovú účasť na prvú trofej.