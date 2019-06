Médiá hovoria o smole Bostonu: Útočili a útočili, ale góly dávalo St. Louis

Ohlasy médií na historický triumf hokejistov St. Louis Blues, ktorí prvýkrát získali Stanleyho pohár po tom, čo vo finálovej sérii play off NHL zdolali Boston Bruins 4:3 na zápasy.

TSN: "Podceňovaní Blues ukoristili prvý Stanleyho pohár. Brankár Jordan Binnington zastavil 32 striel súpera a priviedol St. Louis k prvému poháru v klubovej histórii."

ESPN: "Blues oslavujú zisk svojho prvého pohára. V siedmom dueli zvíťazili 4:1 vďaka 32 zákrokom Jordana Binningtona a gólu Ryana O'Reillyho, ktorý skóroval vo štvrtom finálovom zápase po sebe."

AP: "Tím Craiga Berubeho ukázal, že ak sa dostane v zápase do vedenia, dokáže si ho udržať a ustrážiť celé stretnutie až do konca. Jeho štýl hry perfektne sedí do situácie, keď treba držať náskok. Ukázalo sa to aj v rozhodujúcom siedmom zápase, v ktorom Blues triumfovali 4:1."

St. Louis Post-Dispatch: "Vyhrali sme! Trvalo sedem zápasov, kým sme skolili Boston Bruins, no nakoniec sa St. Louis Blues podarilo získať prvý majstrovský titul v klubovej histórii."

Boston Herald: "Bruins padli v siedmom finále. Po tom, čo dominovali v prvej tretine a nevedeli nájsť recept na prekonanie skvelého Jordana Binningtona, inkasovali v jej závere dva góly a už sa z toho nedokázali spamätať."

iDnes.cz: "Boston útočil, góly ale dávalo St. Louis a oslavuje Stanley Cup. Hokejisti St. Louis po premrhanej šanci v šiestom zápase na domácom ľade nakoniec predsa len dotiahli finálovú sériu play off NHL do víťazného konca. Českí útočníci v službách Bruins, Davidovia Krejčí s Pastrňákom tak zostali tesne pod vrcholom."

iSport.cz: "Boston - St. Louis 1:4. Blues po prvý raz oslavujú Stanley Cup, Pastrňák smúti."

sport.cz: "Historický triumf Blues! Stanley Cup tento rok do Česka nezavíta."