Chára ako správny kapitán podporuje spoluhráčov aj po prehre: Som na nich neskutočne hrdý

Slovenskí hokejisti Zdeno Chára a Jaroslav Halák v tejto sezóne Stanleyho pohár nezískali.

Ich Boston sa dokázal prebojovať do finále play off zámorskej NHL, v ktorom si vynútil rozhodujúci siedmy zápas, v ňom ale ťahal za kratší koniec. Prehra 1:4 so St. Louis bola pre Cháru jedna z najzdrvujúcejších v kariére.

"Ťažko sa mi teraz hľadajú správne slová. Nie je to ľahké. Verili sme, že to dokážeme. Taký však býva šport. Nezostáva vám nič iné, ako vstať a ísť ďalej," povedal krátko po záverečnom zápase sezóny skúsený slovenský obranca, ktorý len ťažko krotil emócie.

Kým brankár Halák, ktorý bol v play off náhradník Fína Tuukku Raska, zažil finále NHL po prvý raz v kariére, 42-ročný Chára sa v ňom predstavil už tretíkrát, zakaždým v drese Bruins. V roku 2011 priviedol tím ako kapitán k zisku trofeje, o dva roky neskôr, rovnako ako teraz, vo finále neuspel. Na sériu so St. Louis nebude spomínať v dobrom aj pre bolestivé zranenie, ktoré utrpel vo štvrtom dueli. Puk po zblokovanej strele ho trafil do tváre a zlomil mu čeľusť. Napriek zraneniu dokázal v ďalších zápasoch nastúpiť, pričom ústa mu chránil kryt na prilbe, a v šiestom súboji dokonca prispel gólom k víťazstvu "medveďov" 5:1. Mužstvo neúnavne burcoval, išiel mu príkladom svojou bojovnosťou a nezlomnou vôľou. Kým však pred ôsmimi rokmi dokázal s Bruins v siedmom finálovom dueli na ľade Vancouveru triumfovať, teraz zažil presne opačný pocit.

"Táto skupina hráčov neskutočne tvrdo bojovala, celú sezónu. Prekonali sme nepriazne osudu, čelili rôznym výzvam. Som na mužstvo veľmi hrdý," vyznal sa najvyšší muž NHL. Bruins tak nepridali do svojej zbierky siedmy Stanleyho pohár. "Niet pochýb, že tento tím má obrovský charakter. Sú v ňom silné osobnosti, lídri, držíme pokope, nielen v tejto sezóne, ale už niekoľko rokov. Sme ako jeden muž, hráme jeden za druhého, navzájom si pomáhame. Spolu sme bojovali, zažili vrcholy aj pády. Skrátka to len tentoraz nevyšlo," povedal Chára.

Slovenský veterán utvoril nový rekord NHL, keď absolvoval už svoj 14. zápas číslo sedem v profiligovej kariére, čím o jeden prekonal legendy Scotta Stevensa a Patricka Roya. V dueloch číslo 7 má bilanciu šesť víťazstiev a osem prehier.

V play off si celkovo pripísal šesť bodov (2+4) v 23 zápasoch, vo finálovej sérii mal bilanciu 1+2. Vo finále skóroval ako najstarší obranca v ligovej histórii. Napriek svojmu veku v kariére ďalej pokračuje, zmluvu má aj na ďalšiu sezónu. Generácia s Chárom, Tuukkom Raskom, Patriceom Bergeronom, Bradom Marchandom či Davidom Krejčím, ktorá vybojovala trofej v roku 2011, postupne starne a už nebude mať veľa pokusov na ďalší útok na titul. Chára však nepochybuje, že ďalšie roky budú pre Bruins žiarivé. "Som si istý, že tento tím má svetlú budúcnosť. Niekedy vás takéto pády urobia ešte silnejšími. Verím, že toto mužstvo má potenciál vrátiť sa späť do finále a úspešne to dokončiť," dodal.