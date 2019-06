V dovolenkovom raji vyčíňal sériový vrah: Polícia našla obeť č. 7, jej vek trhá srdcia

Cyperská polícia v stredu našla telo siedmej a zrejme poslednej obete sériového vraha, kapitána cyperskej armády, ktorý necelé tri roky zabíjal cudzinky bez toho, aby vzbudil podozrenie. Pozostatky nájdené v jazere Memi na juhozápad od hlavného mesta Nikózia patria zrejme šesťročnej dcére prvej z objavených obetí, napísala agentúra Reuters s odvolaním sa na políciu.

"Našli sme ľudské pozostatky, na mieste sú forenzní patológovia," uviedol hovorca polície. V súvislosti s vraždami piatich žien a dcér dvoch z nich je od konca apríla vo väzbe 35-ročný podozrivý. Polícia uviedla, že vojak napísal priznanie. Jeho motív zatiaľ nie je jasný. Žena († 53) odišla žiť do raja dovolenkárov: Onedlho ju našli mŕtvu! Ten pohľad bol hrozivý

So ženami kontakt nadväzoval prostredníctvom sociálnych sietí. Väčšina z nich na ostrove vypomáhala v domácnostiach. Zmizli v rozmedzí od septembra 2016 do augusta 2018. Štyri z obetí pochádzali z Filipín, dve z Rumunska a o ďalšej vyšetrovatelia usudzujú, že bola z Nepálu. Muž priznal, že telá troch zo svojich obetí dal do kufrov a tie hodil do jazera.

Otvoriť galériu Cyperskí policajti stoja pri stane, kde potápači položili telesné pozostatky pravdepodobne 6-ročného dievčaťa. Zdroj: TASR

Políciu k podozrivému doviedli správy, ktoré si napísal s prvou z nájdených obetí, 38-ročnou Filipínkou Mary Rose Tiburciovou, ktorej pozostatky boli nájdené v zaplavenej šachte bane. Pri zatýkaní sa vojak neúspešne pokúsil prehltnúť telefónnu SIM kartu.

Prvý prípad sériových vrážd na Cypre vyvolal vlnu nevôle. Úrady čelia kritike, že brali nahlásené zmiznutie cudziniek na ľahkú váhu. Na popud opozície bol odvolaný policajný riaditeľ a odstúpil minister spravodlivosti. Vo štvrtok bude na Cypre pochovaná jedna z obetí, 38-ročná Livia Florentina Buneaová z Rumunska spolu so svojou osemročnou dcérou Elenou. Ich telá našli v inom jazere. Náklady na pohreb pokryje cyperská vláda.