V Maďarsku sa prevrátil autobus so slovenskými deťmi: Ako došlo k nešťastiu? Prehovorila vedúca folklórneho súboru

Do cieľa neprišli. Deti z michalovského folklórneho súboru Zemplínik vyrazili na festival do Čiernej hory z Michaloviec.

V maďarskom meste Miškovec však autobus kolidoval s osobným autom a prevrátil sa na bok. Viacero detí utrpelo pri zrážke zranenia rôzneho rozsahu.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Autobus mieril do Čiernej hory, no pred Miškovcom havaroval. Nehoda sa stala približne o 17.00 hod. na 19. kilometri štátnej cesty č. 37 v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe. Hovorca župnej polície Attila Janasóczki uviedol, že osobné auto prešlo z neznámych príčin do protismeru, kde sa čelne zrazilo s autobusom. Obe vozidlá skončili v priekope, pričom autobus sa prevrátil na bok a ľahšie sa v ňom zranilo deväť detí.

Zranených previezli záchranári do župnej nemocnice v Miškovci. „Oprotiidúce auto dostalo šmyk, čím sa autobus dostal mimo cesty a prevrátil sa v priekope. V autobuse nás bolo 38, vrátanie dvoch vodičov. Zranené deti vyšetrujú v miškoveckej nemocnici. Teraz čakáme na odvoz pre tých, ktorí nie sú zranení,“ povedala krátko po nehode Patrícia Buxarová, organizačná vedúca súboru. Ľahšie zranenia utrpeli aj dvaja z troch cestujúcich v osobnom aute, medzi ktorými bolo aj jedno dieťa.