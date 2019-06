Románik Nízlovej a Lobotku naberá na obrátkach: Najskôr stretnutie s rodičmi, teraz tehotenstvo?

Priletí bocian? Speváčka Daniela Nízlová (33) a futbalista Stanislav Lobotka (24) priznali svoj vzťah len pred dvomi mesiacmi.

Za tento krátky čas stihla twiinska viackrát vycestovať za svojou novou láskou do slnečného španielskeho Viga, kde športovec hrá za miestny futbalový klub. Brunetka svojho priateľa už dokonca aj predstavila svojim rodičom, ktorí „budúceho zaťa“ za hranicami Slovenska tiež navštívili. Niet teda pochýb, že ich vzťah je naozaj vážny a podľa informácií Nového Času stále naberá na obrátkach.

Nízlová a Lobotka sú do seba zamilovaní až po uši. Dokazujú si to aj na svojich internetových profiloch, kde jeden druhému verejne vyznávajú lásku. Hoci spolu randia len necelé tri mesiace, už toho spoločne stihli naozaj veľa. Daniela svojho zajačika pravidelne navštevuje v Španielsku, kde futbalista hrá za tím Celty Vigo.

Stano zasa pri každej možnej príležitosti priletí do rodnej krajiny, aby strávil nádherný čas so svojou láskou. Pozvanie do slnečnej Galície dokonca od neho dostali aj speváčkini rodičia, ktorí boli športovca povzbudiť na jednom z jeho zápasov. Podľa informácií Nového Času je vzťah dvojice natoľko vážny, že by sa o sedem mesiacov mali stať rodičmi. Otvoriť galériu Dvojica zásobuje sociálne siete zamilovanými momentkami. Zdroj: instagram

„Danielka by mala byť s priateľom tehotná a mala by byť už v 8. týždni,“ prezradil zdroj Nového Času. Nízlová, známa zo speváckeho dua Twiins, nám však túto informáciu zatiaľ potvrdiť odmietla. „Nie, nie je to pravda. Viac sa k svojmu súkromiu vyjadrovať nebudem,“ povedala Daniela. Je však možné, že brunetka patrí k tým mamičkám, ktoré si do povestného tretieho mesiaca oznámenie radostnej udalosti nechávajú len pre seba.

Kto všetko tajil tehotenstvo?

Veronika Ostrihoňová (30)

Začiatkom roka Nový Čas informoval, že známa redaktorka a Matej Sajfa Cifra (39) čakajú bábätko. Manželia niekoľko týždňov rodičovstvo vehementne zatĺkali, no napokon predsa len vyšli s pravdou von.

Jasmina Alagič (29)

Hoci moderátorka a raper Patrik Rytmus Vrbovský (42) najprv príchod potomka zapierali, napokon to priznali na instagrame.

Helena Krajčiová (44)

Keď v roku 2013 herečka a speváčka otehotnela s partnerom Martinom Hasákom (41), dlho nechcela potvrdiť, že do ich rodiny priletí bocian. Pri svojom druhom tehotenstve však už bola skúsenejšia.