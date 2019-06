Silvia Kucherenko a jej manžel: Hodinový rozvod! Sergeja priviezli z basy, čo sa dialo na súde?

Už je slobodná žena! Modelka Silvia Kucherenko (36) má za sebou neľahké obdobie.

Jej manžel Sergej (49) je totiž vo väzení. Hoci ho blondínka za bránami väzenia pravidelne navštevovala aj so synčekom Alexandrom (7), ich vzťah toto odlúčenie nevydržal. Práve Nový Čas ako prvý odhalil vlani v novembri krach manželstva, po čom nasledovalo podanie žiadosti o rozvod. Ako sa nám podarilo zistiť, ten už majú za sebou!

Kucherenka zatkla polícia vo Viedni ešte v roku 2015. Za všetkým bolo obvinenie vo veci podpisu nevýhodnej zmluvy vo firme, ktorej šéfoval a ktorej mal spôsobiť škodu približne 8 miliónov eur. Začali sa súdne ťahanice, ktoré sa skončili v lete 2017 verdiktom - trest odňatia slobody na 11 rokov. Silvia stále verila v manželovu nevinu a po celý čas pri ňom stála.

Ani pravidelné návštevy vo väzení v Banskej Bystrici, kde si Sergej odpykáva svoj trest, však ich manželstvo nezachránili. V novembri minulého roka vyplávalo na povrch, že ich čaká rozvod. Odvtedy prešlo dlhých sedem mesiacov a až teraz, v júni, došlo k rozvodu ich manželstva, keď sa Silvia so Sergejom stretli na súde. Ich jedenásťročné manželstvo bolo ukončené.

„Rozviedli ich v utorok 11. 6. 2019. Pojednávanie sa začalo o 9. hodine a trvalo približne hodinu. Na súd prišla Silvia a zúčastnil sa na ňom aj Sergej, ktorého priviezli z basy. Silvia bola spokojná, pretože si vybrala výborného advokáta. Išlo to hladko a bez emócií. Nerobili si napriek, nemajú na to dôvod. Na všetkom sa dohodli,“ dodal zdroj blízky manželom.

Priateľský vzťah

Modelka sa už v minulosti netajila tým, že napriek rozvodu má s dnes už exmanželom pekný vzťah. „Máte dobré informácie. Máme už po rozvode. So Sergejom máme korektný vzťah a to sa nezmení. Stále si myslím, že je to dobrý človek a vážim si ho. Rovnako to vnímam aj z jeho strany. Spája nás náš milovaný syn, a tak to bude navždy,“ povedala Novému Času Silvia a viac sa o tejto téme nechcela rozprávať.

Návštevy Sergeja vo väzení aj so synčekom Alexandrom podľa našich informácií neobmedzí. „Určite ho budú navštevovať. Silvii záleží na tom, aby Sergej so Sašom mali kontakt a naďalej pekný vzťah,“ uzavrel náš zdroj.