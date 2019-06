Ďalšia chlpatá pomoc zo Slovenska: Rys Braňo dostal azyl v Nemecku

Ďalšia chlpatá pomoc zo Slovenska.

Zoo Bojnice spolu s partnermi vypustili v rámci projektu Life Luchs ôsmeho jedinca rysa ostrovida do voľnej prírody v rezervácii Falcký les v Nemecku. Celkom ide za štyri roky už o 17. rysa vypusteného v rámci projektu reštitúcie najväčšej mačkovitej šelmy v Európe. Vidieť ho v prírode naživo je väčšia vzácnosť, ako spozorovať medveďa či vlka.

Nádherný rys dostal meno Braňo. „Ide o dvojročného samca odchyteného v Strážovských vrchoch. Odtiaľ sa dostal do rehabilitačnej stanice Národnej zoologickej záhrady Bojnice, ktorá funguje od roku 1995,“ povedal Branislav Tám, vedúci tamojšieho zoologického odboru s tým, že Braňo sa narodil samici Branislave. Monitorovali ho od mláďaťa.

„Jeho imobilizácia, zdravotná prehliadka, meranie základných fyziologických funkcií a telesných mier, transport do Nemecka a následné vypustenie do prírody prebehli bez komplikácií. Takisto to bolo celé zorganizované na vysoko profesionálnej úrovni,“ informoval Tám. Braňov pohyb v Nemecku bude aj naďalej monitorovaný, tak ako aj ostatné rysy vypustené do prírody.

Povery o rysoch

Skrytý spôsob života rysa o ňom poskytoval slabé znalosti. Ľudia verili, že jeho zrak je taký ostrý, že prenikne cez stenu a kamene. Tradovalo sa, že rysy sú nebezpečné pre domáce zvieratá a človeka viac ako vlky, lebo sú nehlučné a neviditeľné. Verilo sa aj tomu, že moč si starostlivo zahrabáva, lebo sa časom premení na drahý kameň lyngurium.