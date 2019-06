Tréner Walesu pokarhal svojich zverencov: Bude sa spoliehať aj na zakopnutie Slovenska

Dve júnové prehry, v Chorvátsku (1:2) a v Maďarsku (0:1), výrazne skomplikovali futbalistom Walesu šance na postup na budúcoročný európsky šampionát.

Bronzové mužstvo z ostatných ME 2016 vo Francúzsku vstúpilo do kvalifikačného cyklu marcovým domácim víťazstvom nad Slovákmi (1:0), ale v následne v dvoch vystúpeniach nezabodovalo a do septembrového finišu pôjde iba s tromi bodmi na konte.

"Som veľmi sklamaný. Chlapcom v obidvoch stretnutiach nemožno uprieť snahu, ale zakaždým sme mali príliš veľa nepremenených šancí. Príležitosti na takejto úrovni sa musia premieňať," vyhlásil smutný kouč Walesanov Ryan Giggs podľa oficiálnej stránky Európskej futbalovej únie (UEFA).

"Draci" v obidvoch stretnutiach na ihriskách súperov, v chorvátskom Osijeku aj na ihrisku Maďarska v Budapešti, prehrali rozdielom jedného gólu. "Neviem, či je to nedostatkom koncentrácie alebo kvalitou. Nezačali sme dobre, ale v druhom polčase sme boli omnoho lepší. Pôsobili sme nebezpečným dojmom, hlavne pri rýchlych protiútokoch. Maďari nám robili problémy iba pri štandardkách, ktorých mali hlavne do prestávky naozaj dosť," doplnil 45-ročný Giggs.

Walesanov čaká na jeseň päť kvalifikačných duelov, z toho dva proti outsiderovi z Azerbajdžanu. "Musíme vyhrať väčšinu zvyšných zápasov, keďže už v tabuľke dosť zaostávame. Potrebujeme nazbierať čo najviac víťazstiev, aby sme sa posunuli vyššie. Myslím si, že to ešte nie je stratené, pretože aj naši konkurenti si ešte navzájom poberú nejaké body. V prvom rade sa však musíme sústrediť na seba a začať vyhrávať," skonštatovala dlhoročná legenda anglického klubu Manchester United.