Prišiel o milenku aj slobodu: Muž, ktorý fingoval únos lietadla pre lásku k letuške, dostal doživotie

Indický podnikateľ, ktorý ešte v roku 2017 fingoval únos lietadla, aby prinútil svoju milenku dať výpoveď v leteckej spoločnosti a usadiť sa s ním, dostal v utorok za tento čin od protiteroristického súdu doživotný trest odňatia slobody. Informovala o tom agentúra AFP.

Protiteroristický súd v meste Ahmadabád odsúdil muža menom Birdžú Salla na doživotie po tom, ako v októbri 2017 umiestnil na toalete lietadla spoločnosti Jet Airways na linke Bombaj - Dillí výhražný list.

V liste napísal, že na palube stroja sa nachádzajú únoscovia s výbušninami, ktorí požadujú, aby bolo lietadlo nasmerované do Pakistanom kontrolovanej časti Kašmíru. Piloti boli nútení núdzovo pristáť v meste Ahmadabád v západoindickom štáte Gudžarát, kde Sallu - pravidelného klienta business triedy dnes už neexistujúcej leteckej spoločnosti Jet Airways - zadržali bezpečnostné sily.

Salla sa stal prvým človekom, ktorého v Indii odsúdili na základe novej sprísnenej legislatívy, trestajúcej únosy lietadiel doživotím, prípadne smrťou.

Muž, ktorý bol v čase trestného činu už ženatý, sa tajne oženil s letuškou pôvodom z Dillí, od ktorej chcel, aby opustila svoju prácu a presťahovala sa za ním do Bombaja. Ona však jeho návrh odmietla. Páchateľ veril, že fingovaný únos lietadla očierni a poškodí leteckú spoločnosť do takej miery, že zruší pravidelnú linku medzi Dillí a Bombajom, následkom čoho by jeho vyvolená prišla o prácu a presťahovala sa za ním.

Vyšetrovateľ prípadu pre AFP vyhlásil, že hoci sa Salla únosu priamo nedopustil, umiestnenie výhražného listu v lietadle je kvalifikované ako pokus o jeho únos. Špeciálny sudca M. K. Dave na margo prípadu uviedol, že Sallov čin spôsobil stres a vážnu traumu ako cestujúcim, tak aj posádke lietadla.