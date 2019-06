Harabin chce ísť do parlamentných volieb: V ktorej strane skončí?

To, o čom sa dlhšie šuškalo, je vonku.

Neúspešný prezidentský kandidát antisystému a obľúbenec konšpiračných kruhov Štefan Harabin (62) sa verejne vyjadril, že si vie predstaviť, že bude na čele kandidátky niektorej strany do budúcoročných parlamentných volieb. Otázne je, na čele kandidátky ktorej strany by sa bývalý predseda Najvyššieho súdu mohol objaviť.

Harabin po tom, čo neuspel v prezidentských voľbách v marci, vyhlásil, že vlastne uspel. Teda aspoň v jeho vlastných očiach a doplnil aj to, že nemá záujem založiť novú politickú stranu a chce sa naplno venovať svojej sudcovskej profesii. Teraz sa už svojimi straníckymi ambíciami netají, avšak naďalej nechce byť predseda ani člen žiadneho politického subjektu.

Tento týždeň priznal, že si vie predstaviť situáciu, že by do parlamentných volieb vstúpil na čele kandidátky nejakej politickej strany, ktorej však nebude členom. „Mám veľkú časť spoločnosti, ktorá so mnou sympatizuje, to je nesporné. Sklamať týchto ľudí by nebolo korektné kedže som v prezidentskej kampani hlásal určitý program a k nemu sa hlásim,“ povedal Novému Času Harabin s tým, že hľadá stranu, ktorá sa stotožní s jeho programom.

V praxi to zanemná, že ak by vo voľbách neuspel, mohol by sa vrátiť do svojej sudcovskej funkcie. Jej výkon by sa mu ako nestraníkovi na čele kandidátky len dočasne pozastavil, ako to bolo aj v prípade perezidentských volieb. Otázne je, ktorá strana by mu miesto lídra ponúkla, alebo či by si pre tieto účely založil novú. V prezidentských voľbách ho podporila a pomáhala mu v kampani strana Národná koalícia.

Jej podpredseda a bývalý smerák Anton Martvoň však tvrdí, že s Harabinom o jeho politickej budúcnosti ešte nehovorili „Po prezidentských voľbách sme nemali dôvod niečo siliť a chápali sme, že si potrebuje oddýchnuť. Keď sa rozhodne v prospech nás, tak to uvítame. Keď sa rozhodne ísť inou cestou, tak to budeme rešpektovať,“ vysvetlil Martvoň.

Aké má možnosti Harabin

1. vstúpiť do existujúcej strany

2. pretransformovať občianske združenie Harabinovci – vlastenci

3. podporiť vznik vlastného subjektu