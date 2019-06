Ťažký osud predčasne narodených dvojičiek z Liptova: Jakubko pomáha chorej sestričke Natálke každý deň!

Prišli na svet spoločne, no ďalší osud majú rozdielny. Dvojčatá Jakubko (2) a Natálka (2) sa narodili mame Janke (34) a otcovi Jakubovi Moravčíkovcom (34), ktorí na ne čakali päť rokov.

Lekári už počas tehotenstva predpokladali možné komplikácie, a tak poslali rodičku z Liptova do Martina, kde sú pre novorodeniatka lepšie podmienky aj prístrojové vybavenie.

Ukázalo sa, že to bolo rozhodnutie, ktoré detičkám zachránilo život. Nanešťastie, úplné zdravie len jednému z nich. Natálke diagnostikovali svalový hypertonus, teda stuhnuté svalstvo na nôžkach.

Rozkošné dvojičky vážili krátko po narodení takmer len ako vrecká cukru - len 1 220 g. Komplikovaný pôrod cisárskym rezom dopadol dobre a deti po dvoch dňoch na jednotke intenzívnej starostlivosti prežili. „Na intenzívke boli obaja ešte tri mesiace, ale všetko dobre dopadlo. V nemocnici sa naučili dýchať aj papať samostatne, a tak nás pustili domov,“ hovorí mama Janka, ktorá na svojich drobčekov nedá dopustiť.

Narodili sa z internetovej lásky, ktorú prežívala s mužom svojho života Jakubom. „Spoznali sme sa cez čet, najskôr sme si pol roka iba písali a potom sme sa začali stretávať. Je to úžasná žena a teším sa, že môžeme mať spolu rodinu,“ opisuje ich vzťah Jakub. Natálka a Jakubko sú už vo svojom útlom veku veľkí bojovníci. Ako predčasne narodené detičky si museli prejsť tortúrou vyšetrení, ale všetko zvládli. Jakubko síce absolvoval v štyroch mesiacoch operáciu ťažkého refluxu v Martine, ale teraz je z neho zdravé dieťa, ktoré behá, skáče, lozí a smeje sa.

Krutá diagnóza

Jeho malá sestrička však nemala toľko šťastia a spolu s rodičmi sa musí vyrovnať s ťažkým osudom. „Pred rokom jej diagnostikovali svalový hypertonus, teda stuhnuté svalstvo na nôžkach, ktoré patrí pod diagnózu DMO,“ hovorí smutne mama Jana. Odvtedy s milovaným dievčatkom cvičia každý deň.

„Dostala 50 injekcií do nožičiek, aby sa rozcvičila a už piatykrát ideme na rehabilitačný pobyt do Martina, aby nám fyzioterapeuti pomohli. Každé tri mesiace absolvujeme aj botulotoxínové injekcie do lýtok, aby sa jej uvoľnilo svalstvo, aby mohla kráčať samostatne a konečne behať s bračekom,“ dodáva mama s tým, že v súčasnosti môže Natálka prejsť popri gauči a prejsť s pomocou chodítka, no sama chôdzu nezvláda.

Pomoc od bračeka

Jakubko cíti, že jeho sestrička má problémy a nevládze to, čo dokáže on sám a prežíva to s ňou. Každý deň ju niekoľkokrát objíme, zdvíha ju zo zeme a hoci nevie ešte rozprávať, snaží sa ju utešovať. „Ona si uvedomuje, že je iná ako on a je na nej veľmi vidieť, ako sa s ním túži hrať a že vie o svojom obmedzení. Keď kvôli tomu plače, trpím aj ja,“ uzatvára mama malej bojovníčky.

Rodina požiadala o pomoc pre Natálku, pretože si z rodinného rozpočtu nemôžu dovoliť všetky rehabilitácie. Bez stravy a ubytovania potrebujú len na dva týždne 3 680 €. Najhorší pre rodičov je fakt, že Natálka má šancu rozcvičiť sa, má šancu žiť plnohodnotnejší život, ale pre nedostatok peňazí jej ho rodičia nemôžu dopriať.

U dvojičiek je vyššie riziko

Peter Krajkovič, gynekológ Sanatórium Helios

- Pri viacplodovom tehotenstve, teda aj dvojičkách, sa dieťatká všeobecne rodia skôr. Keď sa dieťa narodí predčasne, má väčšie riziká všetkých postihnutí týkajúcich sa svalstva. Čím nezreljšie dieťatko sa narodí, tým rastie pravdepodobnosť niektorej zo svalových porúch týkajúcich sa napätia svalov a mobility. U dvojičiek je teda väčšie riziko, že budú mať aj niektorý z týchto problémov. Vyššia pravdepodobnosť na dané ochorenia je aj u dieťatka, ktoré sa narodí samo, ale predčasne.