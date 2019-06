Mečíř prehovoril úprimne o problémoch svojho syna: Zachraňovať som ho musel ja!

Najväčší mužský antukový turnaj na Slovensku sa presúva po prvýkrát do Bratislavy. ATP Challenger Tour Bratislava Open s dotáciou 69 280 eur sa odohrá 17. - 23. júna na antukových dvorcoch TK Slovan Bratislava.

Účasť dokonca prisľúbil aj Martin Kližan (29). Riaditeľ turnaja Miloslav Mečíř (55) v rozhovore prezradil viacero zaujímavostí týkajúcich sa nielen turnaja.

Bolo treba Kližana na Challenger v Bratislave dlho prehovárať?

- Martin má k našim turnajom celkom dobrý vzťah. V roku 2006 tu štartoval po prvýkrát. V Poprade štartoval dokopy trikrát. Nemuseli sme ho dlho prehovárať. Chcel hrať ešte na antuke. Sme radi, že ho tu máme.

Čo vravíte na jeho rozchod s Hrbatým?

- Neviem presne, čo sa stalo. Dominik je dosť zaneprázdnený a má tých aktivít rozbehnutých viac. Možno im to spolu už neklapalo, alebo si Martin myslel, že sa viac posunie. Je možné, že Maťo chcel, aby bol s ním Dominik každý týždeň. Sú to len dohady. Súhra s trénerom je dôležitá. Spokojné musia byť obe strany.

Prekvapilo vás, že sa rozišli počas rozbehnutej sezóny?

- U Martina by som tým prekvapený nebol. Je to ale niečo, čo človek neočakáva. Martin má svoje muchy a je výbušný. Má svoju cestu a tou si ide. Zrejme hľadá niečo iné.

Viete si predstaviť, že by ste sa vrátili na post daviscupového kapitána?

- Momentálne trénujem v NTC. Mám na starosti juniorov. Svojím spôsobom pomáham aj ostatným trénerom. To je moja momentálna dohoda so zväzom.

Váš syn s tenisom definitívne skončil?

- Neskončil úplne. Tiež robí trénera. Ako hráč sa motal okolo dvestovky. Čiže na takej úrovni, že sa mu to neoplatilo. Ako tréner má stály príjem. Keď hral turnaje, tak sme mu častokrát museli peniaze požičiavať. Keď zase niečo zarobil, tak sa mu iba zvýšili dane. Stratu vám nikto nezaplatí, jedine, ak to za vás zatiahnu rodičia. V profesionálnej ére to chcelo lepšie výsledky. Konkurencia je však silná. Navyše mal aj zdravotné ťažkosti. Takých ľudí ako on je ale veľa. Nie každému sa podarí preraziť.

Rastie vám v rodine nový tenista?

- Zatiaľ o tom neviem. Mňa k tenisu priviedol môj otec. Brat tiež hrával. Dcéra chvíľu hrávala, ale momentálne má stabilnú prácu i rodičovské povinnosti. Som už dvojročný dedko, veľmi sa z toho malého teším. Deti sú to najkrajšie, čo v živote môže byť. Je však priskoro hovoriť o tom, či z neho bude tenista, alebo nie.

Príde aj Djokovičov tréner Vajda

Prvých 12 ročníkov slovenského Challengeru sa hralo v Košiciach, uplynulé štyri v Poprade. Tohtoročný turnaj sa bude hrať na dvorcoch Slovana. Challenger spestrí aj exhibícia legiend, hrať sa bude zmiešaná štvorhra. Predstavia sa v nej Miloslav Mečíř, Marián Vajda, Radka Zrubáková a Karin Habšudová. Charitatívna časť sa uskutoční v piatok na galavečere. Dražiť sa bude raketa Rogera Federera a výťažok pôjde na detský tenis.