Hamšík sa po dlhom čase očividne bavil futbalom: O rekorde som ani nesníval!

Je nespochybniteľný šéf! Rezolútnym spôsobom vyvrátil slová kritikov, že odchodom z Talianska bude jeho forma klesať. Nateraz je opak pravdou.

Marekovi Hamšíkovi prestup do Číny futbalovo neublížil. Muž zápasu predviedol proti Azerbajdžanu (5:1) excelentný výkon, ktorým nainfikoval aj spoluhráčov. Vyšperkoval ho dvoma gólmi, pričom ten druhý vojde do histórie.

Bol jeho 24. v reprezentácii, čím o jeden zásah prekonal doterajšie maximum útočníka Róberta Vitteka, ktorý minulý mesiac ukončil aktívnu činnosť. „Veľmi sa z toho teším. Sú to úžasné pocity. Nestáva sa to každý deň. Nesmierne si to vážim. O niečom takom som ani nesníval. Som veľmi rád, že sa mi niečo také podarilo,“ vravel nadšený špílmacher po víťaznom dueli.

Najmä jeho prvý gól, keď ľavačkou poslal loptu spoza šestnástky pod brvno, mal svetové parametre. Hneď sa stal favoritom na účasť v prvej trojke jeho výstavných kúskov. „Určite by som ho zaradil do prvej trojky. Priznávam, že Kucov gól na 2:0 bol ešte krajší. To musím uznať,“ povedal so šibalským úsmevom.

Hamšíka s radosťou vytlieskalo zhruba 200 slovenských fanúšikov na tribúne. Nielen to. Meno kapitána národného tímu chvíľu skandovali i priaznivci súpera, čím uznali jeho kvality. Marek sa k nim otočil a zamával im rukou. Keď schádzal z ihriska kvôli striedaniu, aplaudoval celý štadión. „Schuti som si zahral. Mal som z toho radosť. Nielen ja, všetci. Takéto zápasy treba čo najrýchlejšie zlomiť, aby súper nekládol odpor.“

Tabuľka strelcov

Góly, Meno, Obdobie, počet zápasov

24 Marek Hamšík (2007 -) 114

23 Róbert Vittek (2001-2016) 82

22 Szilárd Németh (1996-2006) 59

14 Marek Mintál (2002-2009) 45

Miroslav Karhan (1995-2011) 107

13 Adam Nemec (2006-2018) 42

Stanislav Šesták (2004-2016) 66

12 Peter Dubovský (1994-2000) 33

11 Róbert Mak (2013 -) 54