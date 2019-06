Slovenka chystá svadbu: Nepochopíte, čo chce vyviesť snúbencovi predtým, než mu povie áno

Môže toto myslieť niekto fakt vážne? Žena zháňa prostredníctvom Facebooku "menšiu" službičku.

Slovenka bojuje pred svadbou s nedôverou voči svojmu partnerovi, preto sa rozhodla upratať svoje pochybnosti radikálnym spôsobom.

"Ahojte, pôjdem rovno k veci. S priateľom chystáme svadbu. Toľkokrát som sa sklamala v mužoch, že som už ani nedúfala, že sa raz budem vydávať... Problém je ten, že veľmi neverím, že on je z tých, ktorý ženu nepodvedie. Iste chápete, pre mňa je svadba posvätná a chcela by som šťastné partnerstvo. Touto cestou hľadám extravagantné dievča, žieňa do 30 rokov s veľkým poprsím, aby sa pokúsila zviesť môjho partnera. Ponúkam za to hotovosť. O čase a mieste sa dohodneme. Ak vieš pomôcť, daj srdiečko. Len Košice," napísala anonymne na Priznania žien na Facebooku.

Jej nápad sa u ľudí však nestretol s pochopením. "Toto je úbohé, tak si ho neber, keď mu neveríš," napísal Rasťo. "Načo sa vydávaš, keď mu neveríš... Vezmi si to z jeho strany, keby on tebe toto urobil," komentovala Ivana. "Je mi jedno, či sa vydáš alebo nie, len sa, prosím, nerozmnožuj. A chalanovi poradím, nech sa nechá zviesť, bude sa mať lepšie..," zaklincoval to Mišo.