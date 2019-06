Nič mu nie je sväté?! Drzosť, čo spravil exmilenec Georgea Michalea po zverejnení jeho poslednej vôle

Kaderník a bývalý pornoherec Fadi Fawaz stále prebýva v dome zosnulého speváka Georgea Michaela († 53).

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Hoci táto nehnuteľnosť pripadla podľa poslednej vôle spevákovym sestrám, Fawaz sa odmieta vysťahovať. A nielen to. Odmieta sa zmieriť s tým, že na neho George nemyslel v poslednej vôli a evidentne ho nepovažoval za lásku svojho života. Preto teraz chce na súde v Londýne závet napadnúť.



,,Od prvej chvíle, kedy George zomrel, Fadi veľmi vehementne tvrdil, že bol obrovskou súčasťou jeho života a že si zaslúži časť dedičstva. Bol tak veľmi sklamaný, keď sa dozvedel, že mu neodkázal vôbec nič, považuje to za veľmi neférové. Takže teraz skúma všetky možnosti, ako ten závet napadnúť, a je rozhodnutý z neho vytrieskať maximum, čo si zaslúži," cituje denník The Sun.



Fadi už tretí rok ilegálne žije vo spevákovej dome. Sestry Georgea Michaela ho opakovane vyzvali, aby nehnuteľnosť opustil. Teraz žiadajú o pomoc súd, keďže Fawaz tam stále prebýva. Za to môže kaderník dostať až rok a pol väzenia. Z poslednej vôle bol úplne vypustený tiež spevákov expartner Kenny Goss, s ktorým George žil pätnásť rokov.