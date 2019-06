Žena († 53) odišla žiť do raja dovolenkárov: Onedlho ju našli mŕtvu! Ten pohľad bol hrozivý

Rozhodnutie, ktoré ju stálo život. Žena sa rozhodla odísť z domova a presťahovať sa na Krétu. To jej bolo osudným.

Jean Hanlon († 53) prežila takmer celý život v Škótsku. Tu na farme vychovala svojich troch synov Michaela, Roberta a Davida. Keď však synovia vyrástli, Jean sa rozhodla zmeniť klímu. Po jednej dovolenke v Grécku sa zamilovala do slnečnej Kréty. Tri roky tam trávila celé leto. Napokon v roku 2009 dospela k rozhodnutiu presťahovať sa tam natrvalo.

Synovia matkiným nápadom neboli nadšení, ale rešpektovali ho. „Išli sme za ňou na dovolenku a videli sme, že si tam vytvorila veľký okruh priateľov. Aj tak sme boli znepokojení, lebo tam bola sama bez ohľadu na to, koľko mala priateľov. Vždy ste zraniteľní, ak ste tam na vlastnú päsť,“ cituje Daily Mirror syna Michaela. Jeho slová zneli až prorocky.

Po niekoľkých mesiacoch od presťahovania. Synovia neváhali a okamžite prileteli na Krétu, aby stratenú matku našli. Jej telo sa napokon našlo. Jean niekto zavraždil a jej telo príšerne zohavil. Pitva ukázala, že Jean bola mŕtva 20 dní. Pre synov prišla najhoršia chvíľa, keď museli mamu identifikovať. „Mamine šaty boli na stole, ale nikto nás nepripravil na to, čo uvidíme.,“ spomína si Michael.

Synom sa podarilo zistiť, čo sa v osudnú noc stalo. Jean mala dohodnuté stretnutie s nejakým neznámym mužom. Pred stretnutím išla do miestnej reštaurácie na pohár vína, kde sa rozprávala s majiteľom Yiannisom Markakisom. „Odišla ešte predtým, ako dopila víno, vyzerala vystresovane, akoby niekto na ňu mal čakať a ona tam už mala byť,“ spomína Markakis. Potom volala priateľovi z neďalekého Heraklionu, kde mu Jean prezradila, že je s kaviarni s nejakým Grékom. O polhodinu neskôr napísala priateľovi esemesku, kde stálo: „Pomoc“. Vystrašený priateľ jej zavolal, ale ona mu povedala, že je v poriadku. Priateľ potom šiel spať a ráno si našiel, že mu Jean volala. Bol to jej posledný telefonát.

Grécka polícia najprv tragédiu uzavrela ako utopenie. No bratia zaryto trvali na tom, že nešlo o nehodu. Deväť mesiacov po smrti spravili Jean druhú pitvu a tam sa zistilo, že žena mala zlomený krk, zlomenú kostrč a mnoho modrín. Napriek veľkému úsiliu sa doteraz nepodarilo nájsť žiadneho páchateľa, ktorý by za odporný čin pykal. Synovia sa však nevzdávajú a ani po 10 rokoch neprestávajú hľadať vinníka. „Ľudia nám hovoria, aby sme na to zabudli a žili svoje životy, ale mama bola náš život a nedokážeme na to zabudnúť,“ uzavrel Michael.