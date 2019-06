Za chybu neskúseného lekára zaplatila životom: Gabriele zomrela 2 dni po návšteve pohotovosti

Neskúsený lekár podcenil uhryznutie od túlavej mačky. Milovníčka zvierat zomrela dva dni po návšteve pohotovosti.

Gabriele Kreichgauer (61) sa starala o túlavého kocúra menom Tiggy, ktorý sa zrazu ocitol v jej záhrade. Vtedy ešte netušila, že spravila osudové rozhodnutie. Domáci miláčik ju pohrýzol a preto zašla 21. januára na pohotovosť, píše portál The Sun. O dva dni neskôr zomrela v nemocnici na sepsu. Otvoriť galériu Gabriele zomrela dva dni po návšteve pohotovosti. Zdroj: My space/ Gabriele Kreichgauer Dcéra Amalie (28) teraz bojuje na súde v Londýne za spravodlivosť pre zosnulú matku. Súdny lekár pred senátom povedal, že príčinou smrti bola sepsa. Podľa doterajšieho vyšetrovania je zo smrti Gabriele podozrivý mladý lekár, ktorý nesprávne určil diagnózu. Na horúčku, ktorou žena trpela jej predpísal antibiotiká, no z nemocnice ju prepustili skôr, ako nejaké lieky dostala. Ani to by jej však život nezachránilo, pretože mladík jej predpísal zlé lieky. Informácie vychádzajú zo správy ďalšieho súdneho lekára Philipa Barlowa.

"O kocúra sa starala, akoby bol jej vlastný. Jedného dňa ju pohrýzol, pretože sa vyľakal. V minulosti mu ľudia ublížili," povedala nešťastná dcéra. "Najviac ma rozzúrilo, že vôbec nedostala správnu liečbu na to poranenie. Celá rodina sa snaží vyrovnať s tým, čo sa stalo," dodala.