Obrovské protesty v Hongkongu zabrali: Vláda odložila rokovanie o kontroverznom zákone

Hongkonská legislatívna rada v stredu oznámila, že odložila rokovanie v súvislosti s kontroverzným návrhom zákona o extradícii po tom, ako demonštranti zablokovali prístup do budovy rady a sídla vlády.

Zákonodarcovia podľa DPA oznámili, že rokovanie sa uskutoční v neskoršom termíne. Informovali o tom agentúry AP a DPA.

Dav pozostávajúci prevažne z mladých ľudí zaplnil ulice v husto obývanej časti na severe ostrova a zablokoval prístup do kancelárií vlády. Mnohí z nich nešli do práce alebo do školy, aby vyjadrili svoj nesúhlas s dodatkami k zákonu o extradícii, ktorý podľa nich narúša občianske slobody na autonómnom území Hongkongu.

Protestujúci napodobňujú postup hnutia Occupy, ktoré v roku 2014 odštartovalo v Hongkongu kampaň za presadenie demokratických reforiem a na niekoľko mesiacov zablokovalo kľúčové križovatky.

Legislatívna úprava by umožnila vydávanie podozrivých do všetkých jurisdikcií, s ktorými Hongkong dosiaľ nemá príslušnú zmluvu - vrátane pevninskej Číny.