Slovenská skupina sa poriadne zamotáva: Maďarsko v závere prekvapilo Wales

Futbalisti Maďarska zvíťazili nad hráčmi Walesu 1:0 v utorňajšom domácom súboji E-skupiny kvalifikácie o postup na Euro 2020.

Zápas, ktorý bol zaujímavý aj pre slovenských reprezentantov, veľké množstvo šancí neponúkol. V prvom dejstve bola najnebezpečnejšia strela hosťujúceho Toma Lawrenca, ktorý však z vnútra šestnástky mieril len do pripraveného Pétra Gulácsiho.

V 57. min mohol poslať Maďarov do vedenia Dominik Szoboszlai, ale jeho prudká strela mierila nad bránku súpera. Najväčšou hviezdou na trávniku bol nesporne Gareth Bale, no bol to práve on, kto po hodine hry spálil obrovskú šancu Walesu. Lawrence sa vyhol ofsajdovej pasci, prihrávkou z pravej strane našiel v strede šestnástky hráča Realu Madrid, ale ten nasmeroval loptu do rukavíc maďarského gólmana. Rozhodnutie napokon prišlo v 81. min. Tiesnený Ádám Szalai vytvoril pozíciu pre osamoteného Matého Pátkaia, ktorý poslal loptu pod brvno Hennesseyho brány. Slováci reagujú po vysokom víťazstve: Lobotka ani nevedel, čo má po góle robiť

Maďari sa vďaka tomuto víťazstvu dostali na prvé miesto tabuľky E-skupiny s náskokom troch bodov pred Slovenskom a Chorvátskom. Oproti týmto krajinám majú však odohraný o jeden zápas viac. V septembrovom asociačnom termíne tak odohrajú iba jeden duel, keď sa 9.9. 2019 predstavia na domácej pôde proti Slovensku. Reprezentantov spod Tatier ešte predtým čaká náročný duel s vicemajstrami sveta, Chorvátmi.

E-skupina (Budapešť):

Maďarsko - Wales 1:0

Gól: 81. Patkai

Tabuľka E-skupiny:

1. Maďarsko 4 3 0 1 6:4 9

2. Slovensko 3 2 0 1 7:2 6

3. Chorvátsko 3 2 0 1 5:4 6

4. Wales 3 1 0 2 2:3 3

5. Azerbajdžan 3 0 0 3 3:10 0