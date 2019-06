V Budapešti vyzdvihli vrak lode: Pri akcii pomáhali aj slovenskí záchranári

Celý svet s napätím sledoval vyťahovanie vraku potopenej lode v Budapešti. Hableány zmizla pod hladinou Dunaja za sedem sekúnd po tom, čo do nej 29. mája večer narazila zozadu veľká výletná loď Viking Sigyn.

Na palube malého plavidla bolo 33 turistov z Južnej Kórey a dvaja maďarskí členovia posádky. Zachránilo sa len sedem ľudí. Vo vraku teraz našli ďalšie telá vrátane kapitána lode.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

V osudný májový večer husto pršalo a Dunaj bol veľmi divoký. Výletná plavba kórejských turistov na malej lodi Hableány (Morská panna) sa chýlila ku koncu, keď do nej pri Margitinom moste v Budapešti nabúrala zozadu veľká loď Viking Sigyn. Tá tiež končila svoju sedemdňovú plavbu z Nemecka. Malá loď sa prevrátila a potopila za sedem sekúnd. Väčšina pasažierov nemala šancu prežiť.

Zachránilo sa ich len sedem. Podľa ich výpovedí prišla pomoc príliš neskoro. „Videla som približovať sa veľkú výletnú loď, ale nenapadlo mi, že vrazí do našej. Loď sa ihneď naklonila a prevrátila,“ opisuje sekundy pred tragédiou Kórejčanka Čong (31). Ukrajinského kapitána veľkej lode Jurija C. (64) poslal súd do vyšetrovacej väzby. Za ohrozenie lodnej dopravy mu hrozí 2 až 8 rokov natvrdo.

Bezprostredne po nehode našli záchranári len sedem tiel, neskôr postupne ďalších 13. Jedno telo sa našlo vyše 100 kilometrov od Budapešti. Bolo vysoko pravdepodobné, že zvyšných osem tiel je vo vraku potopenej lode. Maďari tak museli vymyslieť, ako ju vytiahnuť. Južná Kórea sa rozhodla pomôcť a do Maďarska poslala svojich potápačov.

Najdôležitejšiu úlohu zohral plávajúci žeriav Adam Clark, ktorý je najväčší v strednej Európe a do Budapešti bol privezený minulý týždeň. Pri tom pomohlo aj Slovensko, ktoré v sobotu znížilo prietok Dunaja, aby sa žeriav vôbec dostal na miesto nešťastia. Pri vysokej hladine sa totiž nezmestil pod mosty.

Ešte pred tým, než naši južní susedia začali plavidlo vyzdvihovať, ho museli potápači stabilizovať a upevniť laná na jeho vytiahnutie. Cieľom bolo zabrániť prelomeniu trupu. Takisto bolo potrebné zabezpečiť okná tak, aby z nich počas akcie nevyplávali mŕtve telá.

Našli 4 telá

Utorkové vyťahovanie vraku lode dopadlo úspešne napriek dráme, ktorá sa odohrala. Jeden zo záchranárov totiž spadol počas akcie do Dunaja a kolegovia ho zo silného prúdu vytiahli späť na loď len s veľkými ťažkosťami. Pri akcii pomáhali aj kórejskí a slovenskí záchranári z Centrálnej záchrannej služby. Vrak sa podarilo zdvihnúť na hladinu medzi dva oceľové pontóny.

Na jeho boku je vidieť stopy po zrážke s loďou Viking Sigyn. Záchranári vyniesli z lode štyri vaky na telá. Tri telá patria juhokórejským turistom, medzi nimi bolo aj šesťročné dievčatko. Štvrtú obeť našli na kapitánskom mostíku, a preto je zrejmé, že ide o nezvestného kapitána. Celkovo si katastrofa vyžiadala 28 obetí, z toho štyri telá ešte nenaš­li.

Priebeh

29. máj 2019 - Krátko po 21.00 pod Margitiným mostom v Budapešti narazila do malej lode Hableány veľká výletná loď Viking Sigyn. Malá loď sa potopila za 7 sekúnd. Prežilo 7 ľudí z 35 na palube. Z obetí našli hneď po katastrofe vo vode iba 7 tiel.

1. jún 2019 - Kapitána veľkej lode Jurija C. (64) vzali do väzby.

3. jún 2019 - Z vraku potopenej lode vytiahli prvú obeť.

6. jún 2019 - Maďarsko požiadalo Slovensko o zníženie prietoku Dunaja.

11. jún 2019 - Vrak Hableány vytiahli pomocou najväčšieho plávajúceho žeriavu v strednej Európe.