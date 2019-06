Slováci reagujú po vysokom víťazstve: Lobotka ani nevedel, čo má po góle robiť

Slovenskí futbaloví reprezentanti zvíťazili v azerbajdžanskom Baku nad domácim národným tímom 5:1 v utorňajšom dueli kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy. V tabuľke E-skupiny tak majú po troch stretnutiach na konte šesť bodov a priaznivé skóre 7:2.

hlasy po zápase (zdroj: RTVS):

Pavel Hapal, tréner SR: "Samozrejme, výkon bol výborný. Od začiatku sme vstúpili dobre, hoci domáci znížili, v druhom polčase sme pridali ďalšie góly, takže spokojnosť. Na Marekovi Hamšíkovi aj na celej stredovej trojici bola od začiatku zrazu vidno obrovská vôľa a chuť. Očakávali sme komplikovaný zápas, išlo to ľahšie vďaka dobrému výkonu. Väčšinu týchto chlapcov som trénoval v dvadsaťjednotke, potvrdzujú, že sú dravci a chcú reprezentovať Slovensko."

Marek Hamšík, autor dvoch gólov SR: "Je to krásne, veľmi si to cením a veľmi ma to teší. Dvadsaťštyri gólov v reprezentácii je niečo úžasné, ani som o tom nesníval. Podarilo sa mi to v dôležitom zápase. Uľahčili sme si to výborným výkonom. Veľmi som sa tešil na tento zápas a som rád, že mi to tam padlo. Tieto tri body sa budú počítať."

Stanislav Lobotka, autor gólu SR: "Videl som, že tam je otvorený priestor, našťastie to tam padlo. V prvom momente po skórovaní som nevedel, čo mám robiť, lebo nedávam príliš veľa gólov. Domáci hráči boli nepríjemní, po štvrtom góle sme si to už ukontrolovali."

tabuľka E-skupiny:

1. SLOVENSKO 3 2 0 1 7:2 6

2. Maďarsko 3 2 0 1 5:4 6

3. Chorvátsko 3 2 0 1 5:4 6

4. Wales 2 1 0 1 2:2 3

5. Azerbajdžan 3 0 0 3 3:10 0

UPOZORNENIE: Správa je rozšírená o hlasy.

