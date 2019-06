Projekt v Humennom získal prestížne ocenenie: Z chátrajúceho mlyna je luxusné bývanie

Neuveriteľná premena. Zabudnutému vodnému mlynu hrozilo zbúranie, ale vďaka šikovným architektom sa dočkal vzkriesenia. V miestach, kde sa kedysi mlelo obilie na múku, dnes žijú mladé rodiny.

Netradičné bývanie sa dočkalo aj medzinárodného uznania. Autori návrhu z košického Architektonického štúdia Atrium si za obnovu mlynu vyslúžili ocenenie za najlepší rezidenčný projekt strednej a južnej Európy za rok 2018 - Big See Architectural Prize.

Prvé rekonštrukčné práce na vodnom mlyne sa začali v marci 2014. Po vyčistení a príprave pôvodnej konštrukcie sa na budove pristavalo podlažie a strecha. Už o rok neskôr sa z chátrajúceho objektu stalo funkčné bývanie. Medzinárodné uznanie architekti získali aj vďaka tomu, že po obnove zo stavby naďalej cítiť pôvodný charakter vodného mlyna. „Tak ušľachtilý druh výroby, ako je výroba múky, pridáva objektu na príjemnom vyžarovaní a pozitívny genius loci je pre miesto bývania ideálnou vlastnosťou, ktorú novostavba nikdy nedosiahne,“ prezradil Michal Burák zo štúdia Atrium.

V netradičnom „paneláku“ našli nový domov aj učitelia Jozef (50), Janka (50) a ich syn Filipko (12). „Je to výnimočný projekt v Humennom, aj vzhľadom na to, že tu sa nové byty stavajú len minimálne. Panuje tu veľké vysťahovalectvo mladých, ktorí odchádzajú z mesta,” uviedol Jozef. Predtým bývali v sídliskovom byte, túžili však po pokojnejšom bývaní. Podľa jeho manželky Jany je to ich vysnívaný domov. „Musím priznať, že sa nám tu býva rozprávkovo. Známy mi dokonca hovoria princezná z mlyna,“ prezradila s úsmevom.

Mlyn Humenné

- 5 podlaží a 12 bytov

- Parkovisko

- Záhrada

Ceny bytov

- 4 - izbový (mezonet 120 m2) - 103 000 €

- 3 - izbový (82 m2) - 70 000 €

- 2 - izbový (65 m2) - 56 000 €

(Ceny sú orientačné)