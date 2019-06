Roman vyšiel z domu a napadol ho susedov baran: Reakcia majiteľa farmy ho dorazila

Na ten súboj tak skoro nezabudne! Romana (55) z Dubnice nad Váhom cez víkend napadol baran.

Agresívne zviera ho zvalilo na cestu tak prudko, že utrpel bolestivé zranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie. Celý incident sa stal priamo pred rodinným domom Romana, ktorý si už so svojím susedom Jarom (55) nevie dať rady. Jaro si urobil z vedľajšej krásnej lúky farmu, ktorá strpčuje život susedom.

Celý incident zachytila kamera umiestnená na rodinnom dome obete útoku. Na záberoch vidno, ako nič netušiaci muž vychádza z domu. Nevšimol si, že z farmy ušiel baran, ktorý sa potuloval po ulici a na chvíľu sa schoval pod vonkajšími schodmi. Len čo baran zbadal Romana, rozbehol sa a prudko do neho vrazil rohami. „Ja som bol v takom šoku, že to sa nedá ani opísať. To bol strašný náraz. Okamžite ma skolil a bol som na zemi,“ opisuje boj s baranom Roman.

„Len čo som sa ocitol na zemi, hneď som sa postavil a zaútočil som na barana. V tej chvíli by som bol schopný mu aj ublížiť,“ dodal roztrasene muž, ktorý musel po bitke so zvieraťom vyhľadať lekára. „Keby som sa nepostavil, zaútočil by po druhý raz. Na tom videu je jasne vidieť, že už-už išiel útočiť. Potom ako ma napadol, ma strašne bolel chrbát. Bál som sa, že je zlomený. Našťastie, nemám nič zlomené, len som doudieraný,“ posťažoval sa muž, ktorý majiteľa zvieraťa dobre pozná.

Sused ho vysmial

Na problémovej farme, odkiaľ baran pravdepodobne ušiel, žijú zvieratá v hrozných podmienkach. Farma z jednej strany susedí s Bottovou ulicou, ktorej obyvatelia sa už roky sťažujú u predstaviteľov mesta Dubnica nad Váhom. „Keď som prišiel za Jarom a povedal mu, čo urobil jeho baran, smial sa mi do očí. Povedal, že to nie je jeho zviera a že baran je úplne kľudný. Roky sa tu s ním naťahujeme a nikto nám nevie pomôcť. Zvieratá utekajú na cestu, barany napádajú ľudí, sme úplne bezbranní,“ opisuje situáciu Roman.

Mesto tvrdí, že vo veci koná. „Situáciou, ktorá obťažuje a ohrozuje obyvateľov okolitých obytných zón, sa mesto intenzívne zaoberá. Jednotlivé zákonné postupy a lehoty však mestu v mnohých prípadoch zväzujú ruky a predlžujú samotný proces riešenia,“ uviedla hovorkyňa mesta Veronika Rezáková. Majiteľ farmy Jaroslav Slávik pre TV Markíza povedal, že barana musí lepšie zavrieť a vzápätí dodal, že nie je jeho.