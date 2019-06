Judita obvinená z vraždy: 30-tisíc eur za jej slobodu! Na mieste činu našli ďalší nôž

Brutálna poprava gymnazistu Tomáša († 16) otriasla celým Slovenskom. Nedávno vyplávala na povrch informácia, že krvavý nôž, ktorým mal byť zavraždený, našli policajti v detskej izbe jeho najlepšej kamarátky Judity.

Portál nastope.sk zistil, že v luxusnom žilinskom byte, kde rukou vraha zomrel pred necelým mesiacom mladý študent, našiel Juditin otec pri upratovaní ďalší nôž. Podľa tohto zdroja mal otec ponúknuť súdu ako záruku 30-tisíc €, aby bola jeho dcéra vyšetrovaná na slobode.

Portál nastope.sk uvádza, že otec obvinenej gymnazistky dostal 22. mája od policajtov kľúče od bytu, v ktorom došlo k vražde. Muži zákona v tom čase ukončili úkony na mieste činu. Otec sa rozhodol, že byt poupratuje a pri bielej drevenej komode našiel podľa zdroja z prostredia vyšetrovania ďalší nôž, ktorý kriminalisti nezabezpečili ako dôkaz pri prvotnej obhliadke miesta činu.

Juditin obhajca túto skutočnosť považuje za zásadný zvrat. Podľa neho sa kriminalisti po nájdení prvého noža uspokojili s tým, že našli vražednú zbraň a následne už len formálne dokončili obhliadku miesta činu. Advokát poukazuje na to, že Judita je štíhlej postavy a vzhľadom na to nie je možné, aby bola schopná viesť útok tak intenzívne a s takou razanciou, ako je to uvedené v predbežnej pitevnej správe. Spôsob, akým bol útok vedený, rozsah poranení, ich počet i intenzita nasvedčujú, že útok mohla viesť iba viac fyzicky disponovaná osoba.

Tretiu osobu vylúčili

Polícia mala prítomnosť tretej osoby na mieste činu vylúčiť. Žiadne stopy tretieho človeka totiž nenašli. Poukazujú však na to, že našli nôž, ktorý bol ukrytý v detskej izbe, v komode pod čiernobielym šálom a tenisovou raketou. Na tomto noži dlhom 31 cm s čepeľou 18,5 cm bola krv, ktorá podľa výsledkov DNA patrila Tomášovi a Judite.

Priložili aj DNA krvi, ktorú zaistili na zásuvke, kde našli nôž. Podľa výsledkov skúmania expertov tiež patrila obvinenej tínedžerke. Opomenúť nemohli ani to, že v krvi na podlahe bytu boli iba stopy bosých nôh, ktoré patrili s najväčšou pravdepodobnosťou Judite.

Pôjde na slobodu?

Judita obvinená z vraždy sa dnes opäť postaví pred sudcu. Tentoraz to bude súd druhého stupňa. Bude rozhodovať o sťažnosti, ktorú jej obhajca podal voči rozhodnutiu o vzatí gymnazistky do väzby. Podľa informácií, ktoré získal portál nastope.sk, ponúka otec gymnazistky súdu 30-tisíc €, ktoré majú slúžiť ako peňažná záruka za to, aby nebola vyšetrovaná vo väzbe. Za mreže ju poslal prvostupňový súd po tom, ako tínedžerka využila svoje právo nevypovedať.