Kramár o najťažšom okamihu rozvodu s exmanželkou: Najmladší syn veľmi trpel

S týmto nerátal! Herec Maroš Kramár (60) má už pár mesiacov status rozvedeného muža. Stalo sa tak po rozpade dvadsaťročného vzťahu s exmanželkou Natašou Nikitinovou (51), s ktorou má tri deti - Tamaru (18), Timura (17) a Marka (10).

Práve jeho najmladšia ratolesť rozdelenie rodičov niesla veľmi ťažko, čo hercovi zlomilo srdce. Pre Nový Čas Kramár prezradil, čo ho najviac zabolelo - keď Markovi oznámil, že už viac nebudú žiť spoločne pod jednou strechou.

Kramárovci dlhé roky patrili medzi vzorovú celebritnú rodinku. Hoci sa počas spoločných dvadsiatich rokov ich manželstva objavilo viacero kríz, všetko s prehľadom ustáli. Pred viac ako mesiacom však vyšlo najavo, že Maroš je rozvedený. „Áno, je to pravda,“ prezradil pred časom pre Nový Čas víkend herec. Hoci uzavrel jednu životnú etapu, koniec manželstva tragicky neberie.

„Život ide, niečo sa podarí, niečo nie, sme šťastní, že máme tri úžasné, inteligentné, zdravé deti. S manželkou sme sa po dlhých dohováračkách dohodli a dostal som k šesťdesiatke slobodu,“ doplnil Kramár, ktorému vrásky na čele robil spočiatku najmladší člen rodiny. Syn Marko totiž rozvod svojich rodičov niesol veľmi ťažko.

„Tie väčšie deti sú už väčšie, tie tým normálne prešli. Marko to však najprv nechcel veľmi prijať,“ priznal pre Nový Čas Maroš, ktorý sa synovi snažil krach vzťahu s jeho mamou vysvetliť jednoducho. „Keď som mu vysvetľoval, že ‚máš veľa spolužiakov, to už je dnes také normálne, že veľa rodičov je už rozvedených,‘ bol zlatý, keď povedal, že ‚práve mne bolo tých spolužiakov vždy ľúto, že majú rozvedených rodičov‘. To zabolelo,“ dodal.

Nadštandardné vzťahy s ex?

Hoci známy umelec urobil za životom s Natašou hrubú čiaru, ich vzťahy sa po rozvode nezmenili. Kto si myslel, že by sa začali nenávidieť, mýlil by sa. „Žijeme normálne ďalej. Ako rodina sme každú chvíľku spolu, nemáme s tým problém. Možno sme si otvorenejší a úprimnejší, možno je náš vzťah teraz lepší, než bol,“ povedal Kramár o vzťahu s právničkou s ruským pôvodom s tým, že so ženou sa počas manželstva vôbec nehádali.

„Deti nevideli, že by sme sa s mamou niekedy hádali, ani teraz sa nehádame, sme ďalej kamaráti, všetko je v poriadku,“ dodal Maroš. Toho Nový Čas v apríli prichytil s manažérkou jeho divadla v jeho dome neďaleko Bratislavy. Uzavrie Kramár tento vzťah manželstvo? „Nie, v žiadnom prípade,“ uviedol umelec.