Zaľúbenci Šmahel s priateľkou Beátou: Svadba a spoločné bábätko

Veľké plány dvojice! Fitnesák a moderátor Martin Šmahel (36) našiel šťastie pri atraktívnej priateľke Beáte.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Obaja majú z predošlých vzťahov dieťa a vyzerá to tak, že im to klape. Šmahel Novému Času prezradil, že ani po krachu prvého manželstva na svadbu nezanevrel. A dokonca na otázku o spoločnom bábätku s úsmevom priznal: Potešilo by nás to!

Šmahel randí so sympatickou Beátou už takmer dva roky a vzťah si nevie vychváliť. Hoci mu manželstvo s markizáčkou Miriam Kalisovou nevyšlo, výmene obrúčok s priateľkou sa, zdá sa, nebráni. „Veľa ľudí si myslí, že som na takéto niečo zanevrel, že s tým mám zlú skúsenosť, a tým pádom nie... Ale je pravda, že to neplánujeme, pretože máme stále dôležitejšie veci. Poznáme sa krátko na to, aby sme sa ešte nemohli lepšie spoznať. Nie je to žiadna odbočka, alebo že by som rozmýšľal áno, alebo nie. Naozaj je pre mňa vysnívaná partnerka,“ začal opatrne pre Nový Čas fitnesák, no nakoniec vyšiel s pravdou von.

„Svadba by mohla byť skôr pre deti a pre rodiny, ako keby spojenie rodín. Iný význam v tom nevidím, vo vzťahu dosahujeme to, po čom som vždy túžil,“ dodal Martin. O čom hovorí naozaj presvedčivo, je spoločné bábätko. „Mám deti rád, tomu, čo príde, sa určite brániť nebudem. Uvidíme. Toto je vec, ktorá by nás aj blízke okolie určite potešila,“ priznal moderátor.

Ako skutočné sestry

Šmahel má z predošlého manželstva dcérku Miu. S oslovením dcérka sa prihovára aj Beatinej princeznej Lily. „Hovorím, že mám dve dcéry, pretože priateľka má svoju šesťročnú dcérku a ja som prijal, že sme rodina. Síce trošku zvláštna, ale o to krajšia a dúfam, že aj pevnejšia,“ doplnil Martin, ktorý je zo vzťahu jeho „dcérok“ nadšený. „Je to neuveriteľné, ale tak si sadli, že sú ako jin a jang. Dopĺňajú sa, jedna sa od druhej učí. Nedúfal som, že by to tak mohlo byť...“ uzavrel.