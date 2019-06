Alfiemu diagnostikovali leukémiu: Jeho otec sa vyliečil, on ochorel o 9 dní

Krutá rana osudu! Keď sa Angličan Olie Webb (27) vyliečil minulý rok z leukémie, dúfal, že sa bude môcť naplno venovať manželke a malému synčekovi. Rodinka sa však zo zdravia tešila len 9 dní. Potom diagnostikovali leukémiu synovi Alfiemu (1), ktorý je stále v ohrození života.

Minulý rok v novembri mal Alfie vysoké teploty a jeho mama si s ním nevedela dať rady. Po vyšetreniach v nemocnici doktori zistili, že chlapček má leukémiu. „Bol to obrovský šok pre celú rodinu. Boli sme zdrvení,“ opisuje ťažké chvíle otec, ktorý tesne predtým chorobu porazil. V nemocnici musel stráviť dlhých 6 mesiacov. „Stále tam plakal, pretože chcel ísť von. Aby nechytil infekcie, musel byť v izbe bez okien. V nej sme strávili aj jeho prvé Vianoce, bolo to hrozné,“ priznáva so slzami v očiach.

Malý Alfie je už doma a má po chemoterapii. Podľa doktorov však choroba stále nie je zažehnaná. Ešte bude musieť podstúpiť transplantáciu kmeňových krvotvorných buniek. „Byť doma je super. Zo svojej izbičky sa veľmi teší, no stále nemôže byť okolo neho veľa ľudí. Jeho osud je stále vo hviezdach. Musíme čakať,“ dodáva Olie. Momentálne sa hľadá vhodný darca. Rodičia chlapčeka dúfajú, že ho nájdu čo najskôr.