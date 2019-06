Šialený letný hit pre mužov: Drsniaci v priesvitných čipkách

Každý rok sa nájdu nejaké špeciálne vychytávky v módnom priemysle. Tentokrát sú to zaujímavé čipkované topy a šortky. Nie sú však určené pre nežné pohlavie. Nájde sa nejaký dobrovoľník z radu pánov, ktorý si to navlečie na seba?

Bizarné módne kúsky sú na predaj online a sú určené pre mužov. Odvážlivci si môžu vybrať z ružového, tyrkysového, fialového, čierneho či bieleho prevedenia košele s krátkymi rukávmi a šortiek. Ide o celočipkové kúsky, ktoré nenechajú nič na predstavivosť. Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Jednoznačne je dobré si pod takéto čipkované šortky dať boxerky, pretože by mohli odhaliť úplne všetko. Je otázne, či sa takýto outfit v týchto horúcich a slnečných dňoch oplatí - bolo by vtipné sa opáliť podľa neho. Ak by ste si mysleli, že vzhľadom na málo použitého materiálu bude cena takejto bizarnosti nižšia, ste na omyle! Čipkovaný úplne priesvitný top alebo šortky stoja približne 35 eur.