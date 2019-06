Športový riaditeľ Slovana prehovoril: Za akých podmienok predajú Šporara?

Futbalisti úradujúceho slovenského majstra ŠK Slovan Bratislava začali letnú prípravu pred sezónou 2019/2020. Po piatich rokoch belasí zabojujú o účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov, pričom úvodný duel 1. predkola ich čaká 9. alebo 10. júla.

"Na novú sezónu musíme byť pripravení tak, aby sme si neskôr mohli povedať, že sme v lete urobili maximum a aby sme si nevyčítali, že sme mohli urobiť viac," vyjadril sa pre oficiálny klubový web športový riaditeľ Richard Trutz.

Na začiatku prípravy ešte nie je mužstvo v najsilnejšom možnom zložení. Chýbajú Dávid Holman, Vasil Božikov, Andraž Šporar či Dominik Greif, ktorí si plnia reprezentačné povinnosti. Navyše, slovinský útočník a najlepší strelec predošlého ročníka Fortuna ligy do pondelňajšieho duelu proti Lotyšsku nezasiahol. "Andraž si z kvalifikačného zápasu v Rakúsku odniesol zranenie ramena. Je v kontakte s našimi fyzioterapeutmi a kondičnými lekármi. Nie je to nič vážne a k tímu by sa mal pripojiť v pondelok," pokračuje Trutz.

Slovan by v budúcej sezóne rád pôsobil vo viacerých súťažiach a aj preto potrebuje posilniť hráčsky káder. "Chceme zdvojiť všetky posty, aby bola v tíme dostatočná konkurencia. Pracujeme ešte na príchode stredopoliara a jedného útočníka," konštatuje Trutz. Klub z hlavného mesta Slovenska už získal do svojich radov Erika Daniela či bývalého obrancu Trnavy Myentyho Abenu. Ten sa pre stránku klubu vyjadril, že Slovan vníma ako najväčší krok v jeho doterajšej kariére. Prestup do klubu s vysokými ambíciami považuje za veľkú výzvu, pretože cíti silnú konkurenciu na svoju pozíciu a tiež výsledkový tlak zo stany fanúšikov.

Športový riaditeľ Richard Trutz zároveň priznal, že po výbornej vlaňajšej sezóne je veľký záujem o legionárov pôsobiacich v Slovane. "Registrujeme enormný záujem o hráčov ako Šporar, Moha, Čavrič či Dražič. Hráči majú podpísané dlhodobé zmluvy, o prípadnom transfere smerom von z klubu by sme uvažovali len v prípade veľmi lukratívnej ponuky." Futbalistov Slovana čaká pred vstupom do pohárovej Európy šesť prípravných stretnutí, pričom ten najzaujímavejší je na programe 30. júna proti českému majstrovi Slavia Praha.