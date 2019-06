Šialenstvo na kurte: Tento tenista je väčší nervák ako Kyrgios

Austrálsky tenista Nick Kyrgios je známy tým, že mu častokrát rupnú nervy a odnesie si to jeho raketa. Tento tenista však predviedol, že aj Kyrgios sa má čo učiť.

Španiel Mario Vilellu Martinez predviedol na challengeri v Kazachstane nechutné a nešportové divadlo. V prvom kole sa stretol s Tomislavom Brkičom z Bosny a prvý set ovládol suverénne 6:1. V druhom však prišli problémy, prehral 2:6 a musel prísť rozhodujúci tretí set. To už bolo oveľa vyrovnanejšie. Martinez viedol 5:4 ale pri svojom podaní to pokazil a Brkič vyrovnal. Následne strhol vedenie na svoju stranu a to bol pre Martineza spúšťač.

Pozrite sa, ako vyvádzal mladý tenista. Video sa takmer okamžite stalo hitom sociálnych sietí a zdieľala ho aj slávna tenistka Madison Keysová.