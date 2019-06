Denné tábory s Laci Strikeom a STREET DANCE ACADEMY: Zapojte sa do súťaže a vyhrajte

Denné tanečné tábory s Laci Strikeom a STREET DANCE ACADEMY môžete zažiť na vlastnej koži už po celom Slovensku!

Tento denný tanečný tábor je výnimočný tým, že jeho osnova je vytvorená Lacim Strikeom a je obohacovaná každoročne o nové impulzy. Navyše takú nezameniteľnú rodinnú atmosféru, ako je v STREET DANCE ACADEMY nenájdete nikde inde.

Počas tábora deti trénujú denne tanec a pracujú na spoločnej choreografii, ktorú odprezentujú svojim rodičom a známym v spoločnej SHOW na záver tábora. Počas týždňa sú pre spestrenie nachystané aj ďalšie aktivity, ako rapovanie a graffiti. Všetci si vyskúšajú napísať vlastný text, vyrobiť si tričko a naučia sa aj, čo robí DJ. Každý deň v tábore je iný a originálny. Okrem tanca, doplnkových aktivít a súťaží sa deti stávajú súčasťou skvelého kolektívu a vznikajú tu nové priateľstvá. V táboroch okrem Laciho učia a o deti sa starajú aj lektori z tanečnej školy STREET DANCE ACADEMY a výber tých najlepších tanečníkov zo Slovenska. Môžete ich vidieť po boku Laciho Strikea na pódiách s umelcami ako je Dara Rolins, Majk Spirit, Strapo alebo aj vo videoklipe Jacuzzi od Goga. Všetci lektori majú absolvovaný Kurz prvej pomoci v Slovenskom Červenom kríži, takže o deti je dobre postarané.

Toto leto sa denné tanečné tábory uskutočnia v mestách:Bratislava, Martin, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Prievidza, Žiar nad Hronom, Trnava, Nové Zámky, Poprad, Ružomberok, Zuberec, Košice, Prešov, Nitra a Lučenec.Všetky potrebné informácie, termíny aj prihlášku nájdete na stránke www.letoslacim.sk

Každoročne sa snažíme umožniť všetkým deťom zúčastniť sa denných tanečných táborov. Aj takým, ktoré si to nemôžu dovoliť. Počas jarných prázdnin sa nám podarilo zapojiť 30 detí z detských domovov, ktoré si to užili. A keďže leto sa nám nezadržateľne blíži, darujeme 30 poukazov na denný tanečný tábor deťom, ktoré sa zapoja do súťaže s Novým Časom. Napíšte nám dôvod, prečo by ste tento tábor mali vyhrať práve vy, pošlite ho na e-mail sutaz@streetdance.sk a môžete zažiť Leto s Lacim.