Rieka Morava vyplavila telo muža: Polícia pátra po jeho totožnosti

Kriminálna polícia v Senici pátra po totožnosti neznámeho mŕtveho muža.

Jeho telo bolo nájdené 6. júna vo večerných hodinách v rieke Morava v katastri mesta Holíč, v areáli Malej vodnej elektrárne. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Trnave Martina Kredatusová.

Vek muža a farbu jeho očí sa nepodarilo ustáliť, vysoký je 171 centimetrov a váži 65 kilogramov. Na priehlavku pravej a ľavej nohy má v azbuke vytetované nápisy. Na ľavom predlaktí a ľavom zápästí má vytetované znamienka plus a mínus. Muž mal na sebe tmavomodré tričko s kapucňou s nápisom Street wars, s potlačou obrázkov šiestich postáv, s tyrkysovým lemom pod pazuchami a okolo krku. Mal na sebe aj boxerky, uviedla policajná hovorkyňa.

Muž nemal pri sebe žiadne doklady ani osobné veci, na základe ktorých by ho bolo možné identifikovať. Polícia preto žiada verejnosť o pomoc pri zistení jeho totožnosti. "Ak viete, o koho by mohlo ísť, oznámte to prostredníctvom linky 158 alebo kontaktujte oficiálnu policajnú stránku na sociálnej sieti formou súkromnej správy," doplnila Kredatusová.