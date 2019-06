Prípad Antonina Vadalu: Polícia má podozrenie z trestného činu

V súvislosti s pôsobením Antonina Vadalu na Slovensku polícia eviduje podozrenie z trestného činu.

Prípad posunula Úradu inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR. TASR to v reakcii na medializované informácie potvrdila Petra Friese z tlačového odboru Ministerstva vnútra SR. "Odbor kontroly Prezídia Policajného zboru ukončil kontrolu so záverom, že okrem administratívnych pochybení mohlo dôjsť aj k spáchaniu trestného činu," povedala v utorok pre TASR hovorkyňa prezídia Denisa Baloghová. Vzhľadom na to bol prípad následne posunutý na Úrad inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR, ktorý sa k podrobnostiam, vzhľadom na utajenie nevyjadruje.

Podľa informácií denníka Sme, ktorý sa odvolával na taliansku verejnoprávnu televíziu, mala policajná pridelenkyňa v Ríme Dáša Macková talianskej antimafiánskej organizácii DIA napísať sériu listov, v ktorých okrem iného informovala organizáciu o tom, že Antonino Vadala mal v rámci obchodovania s mäsom do Turecka, cez Balkán, aj pašovať drogy. Finančná správa denníku potvrdila, že pobočka colného úradu naozaj sídlila v priestoroch Vadalovej firmy.

Situáciu chce na pôde parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť riešiť aj člen výboru Ľubomír Galko (SaS) aj za prítomnosti ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer-SD). "To, že je Vadala zavretý v Taliansku a čelí tam spravodlivosti, neznamená, že by sa policajti nemali pozrieť na možné pochybenia alebo až trestné činy svojich vlastných kolegov," povedal Galko.