Chára podstupuje kvôli Stanley Cupu veľké riziko: Hrozí mu posunutie sánky!

Veľký rešpekt! Kapitán Bostonu Zdeno Chára (42) si vyslúžil veľký obdiv u spoluhráčov v kabíne i u fanúšikov! Na záverečné zápasy finálovej série proti St. Louis totiž nastupuje so zlomenou čeľusťou, čím podľa slov športového traumatológa Jána Grauzela (45) podstupuje značné riziko.

Slovenský obranca utrpel nepríjemné zranenie tváre vo štvrtom finále po zásahu pukom. Chára určite trpí, má bolesti, no napriek tomu pokračuje vo finálovej bitke o Stanleyho pohár, ktorá vyvrcholí zajtra v noci siedmym rozhodujúcim duelom na ľade Bruins. „Keďže som nevidel röntgenové snímky zranenia Zdena Cháru, tak sa k jeho zdravotnému stavu môžem vyjadriť iba v teoretickej rovine. Keďže pokračuje v hre, určite má bolesti, ale je asi zrejmé, že čeľusť má zlomenú, ale bez posunu, pretože to by si vyžiadalo chirurgický zákrok,“ reagoval Ján Grauzel, ktorý je aj lekárom hokejovej reprezentácie. Na otázku, čo Chárovi hrozí v prípade ďalšieho tvrdého stretu, odvetil: „Hrozí posunutie sánky a to by mohlo znamenať aj operáciu.“

Aj títo hráči hrali so sebazaprením:

Patrice Bergeron (33) Otvoriť galériu Zdroj: nhl.com

útočník

zlomené rebro

Pred šiestimi rokmi hral útočník Bostonu Patrice Bergeron tiež vo finále NHL proti Chicagu a sériu dohrával so zlomeným rebrom a vykĺbeným ramenom.

Joe Thornton (39) Otvoriť galériu Zdroj: nhl.com

útočník

roztrhnuté väzy v kolene

Oporu San José v play-off v roku 2017 nevyradilo z hry ani roztrhnutie bočného a predného skríženého väzu v kolene.

Jaromír Jágr (47) Otvoriť galériu Jormír Jágr (47). Zdroj: nhl.com

útočník

vykĺbené rameno

Hokejová legenda ešte počas pôsobenia v NY Rangers nastúpila na zápas play-off proti New Jersey Devils s vykĺbeným ramenom.

Erik Karlsson (29) Otvoriť galériu Erik Karlsson (29) Zdroj: nhl.com

obranca

zlomená noha

Švédsky obranca v play-off pred dvomi rokmi nastupoval za Ottawu niekoľko týždňov na zápasy so zlomeninou v ľavej päte.