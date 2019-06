Z električky si východniari urobili antistresovú omaľovánku: Nápad ocenili aj zahraniční turisti

Východniari upustili uzdu svojej fantázii! Kreativitu a nadšenie premietli na okná mestskej električky, ktorá výnimočné zavítala na Hlavnú ulicu.

Umelecké posolstvo v nej mohli zanechať všetci okoloidúci. Na sklenených plátnach sa vyšantili deti, mládež ale aj turisti dôchodcovia zo zahraničia. Všetkých zomkla túžba zanechať vo verejnom dopravnom prostriedku kúsok seba. Košičania prezradili, že pokreslenú súpravu by uvítali v meste aj po celý rok. Takto pokreslená jazdila v rámci festivalu USE-THE-C!TY.

Farebné fixy zobral do svojich rúk 6-ročný Samuel, ktorý namaľoval psa, dom i slimáka. Priznal, že v električke kreslil po prvýkrát. Idea umeleckej električky sa pozdávala i košickým študentkám Tamare (16) a Kataríne (16). “Pokreslenú električku by takto mali nechať už navždy, bolo by to pekné spestrenie pre cestujúcich,” povedali dievčatá.

“Vždy som chcela byť vandal a teraz to môžem robiť úplne legálne,” uviedla 19-ročná Michalovčanka Emma so smiechom. Vyblázniť sa do električky prišla ja jej kamarátka Ema (18). “Je to krásne oživenie každodenného stereotypného života. Je to skvelé, keď môžu ľudia takto skrášliť verejný dopravný prostriedok,” povedala Ema. Priznala, že veľký talent na kreslenie síce nemá, ale pár minút farbenia ju príjemne odreagovalo. “Je to milé, že si vieme kresliť po nej kresliť, je to zvláštne a zaujímavé, keďže inokedy sa to robiť nedá,” dodala.

Do rozprávkovej električky sa rozhodli prispieť svojim dielom aj zahraniční turisti z Holandska. “Tento koncept je naozaj výnimočný. Cítim sa ako malý chlapec, je to ako návrat k začiatkom,” povedal 67-ročný Holanďan Peter, ktorý na okno nakreslil im typickú kresbu - mlyn s tulipánmi.