Ján urobil rekordnú fotku: Aby vzniklo TOTO, musel cvakať 1600-krát, no to nie je zďaleka všetko!

Vytvoril unikát. Fotograf Ján Šúr (26) z Banskej Štiavnice urobil jedinečnú panoramatickú fotografiu, ktorá sa skladá z 1500 fotografií.

Tá nielenže úplne detailne zachytáva Banskú Štiavnicu, ale sú na nej vidieť Nízke a Vysoké Tatry a to konkrétne Slavkovský, Gerlachovský a Lomnický štít, Ďumbier a takisto aj maďarské pohorie Matra. Fotografia má neuveriteľných 12 gigapixelov a ide zrejme o najväčšiu panorámu slovenského mesta.

„V minulosti som spravil jednu panorámu, ktorá mala 1 gigapixel. Ľuďom sa to páčilo a tak som sa začal zamýšľať nad tým, ako to posunúť vyššie, aby to malo viac detailov,“ hovorí mladý fotograf, ktorý si preto kúpil 600 milimetrový objektív a už len čakal na dobré počasie. Na fotenie si vybral kopec nad Banskou Štiavnicou, na ktorý sa musel doslova predrať, lebo tam nevedie žiadna cesta.

„Fotenie mi trvalo 2 hodiny. Fotil som to ručne na statíve a tie dve hodiny som musel stáť na jednom mieste. Bola ešte zima, a tak na konci som mal už úplne skrehnuté ruky a už som fakt nevládal stláčať spúšť,“ vysvetľuje Ján, ktorý na kopci urobil 1600 fotografií a 1500 z nich je použitých v panoráme. Ich spracovávanie mu trvalo mesiac, pričom pracoval každý deň. „Som rád, že som to nevzdal. Čo som pátral na internete, ide najväčšiu panorámu mesta na Slovensku,“ dodáva Ján Šúr.