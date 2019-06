Kráska sa odfotila 24 hodín po pôrode: Sexi mamička ukázala svoje nahé telo

Bloggerka zdieľala na Instagrame fotografiu len 24 hodín po pôrode.

Hannah Polites z Austrálie nedávno porodila svoje druhé dieťa. Počas celého tehotenstva zverejňovala fotografie, na ktorých bola vždy dokonale upravená. Vyslúžila si za to nenávistné komentáre, v ktorých ju ľudia kritizovali za umelosť.

Krásna mamička nedávno na Instagrame zverejnila fotku, na ktorej porovnáva svoje telo tesne pred a po pôrode. Ako informuje zahraničný portál Metro, Hannah povedala, že minimálne 6 týždňov nebude cvičiť. "Chcem s vami zdieľať svoju cestu po pôrode presne takú, aká je," napísala pod fotografiu. Je nadšená z toho, ako funguje ženské telo. "Som vďačná, že som bola schopná rodiť".

Jej príspevok má už viac ako 81-tisíc likeov a ľudia ju chvália za to, že ukázala, ako vyzerá ženské telo po pôrode. "Skutočne to nie je o tom, že žena odrodí a má opäť ploché brucho," znel jeden z komentárov. Ďalšia žena jej poďakovala za to, že sa o svoju životnú cestu podelila aj s ostatnými. "Trvalo 9 mesiacov, kým sa v tele vytvoril nový život, takže bude aj nejaký čas trvať, kým sa to dá všetko do poriadku," dodala na záver jej obdivovateľka.