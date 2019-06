Nemeckom sa ženú búrky so silným krupobitím: Stromy padali ako zápalky, hlásia aj zranených

S búrkami v pondelok zápasí Nemecko. Mníchov a okolie večer zasiahlo silné krupobitie. Krúpy dosahovali podľa svedkov veľkosti tenisovej loptičky. Búrky vyvracali i stromy, hlásila agentúra DPA.

Najmenej dvaja ľudia boli krúpami ľahko zranení. S búrlivým počasím musia podľa predpovedí Nemci počítať aj v utorok.

Silná búrka s krupobitím večer zasiahla mníchovskú aglomeráciu. Očití svedkovia hovorili podľa DPA o krúpoch o veľkosti tenisovej loptičky na diaľnici A 96 v blízkosti mesta Germering západne od Mníchova. Hovorca hornobavorskej polície uviedol, že sa uskutočnilo veľa výjazdov kvôli rozbitým oknám a sklám automobilov. Okrem toho búrka vyvrátila mnoho stromov. Podľa hovorcu mali krúpy veľkosť golfových loptičiek.

Nemecká meteorologická služba DWD zaznamenala krúpy s priemerom piatich centimetrov. Polícia evidovala viac ako 300 tiesňových volaní. Búrka skomplikovala v Mníchove a okolí prímestskú železničnú dopravu. Narušená bola celá sieť mestskej dráhy; na niektorých miestach spadli do koľajiska stromy. DWD varovala pred silnými búrkami s výdatnými dažďami, krúpami a silným vetrom. Počas večera a prvej polovice noci sa majú búrky presunúť severným smerom do spolkových krajín Sasko-Anhaltsko a Brandenbursko a na juh Dolného Saska. Po polnoci môžu búrky zasiahnuť celý severovýchod Nemecka.

Kvôli nepriaznivému počasiu museli usporiadatelia predčasne ukončiť hrací deň na tenisovom turnaji v Stuttgarte. Rovnako v utorok sa majú podľa DWD v Nemecku vyskytovať búrky, najmä v páse od okraja Álp na juhovýchode Bavorska až po Baltské more. Uhasený bol medzitým veľký lesný požiar v oblasti niekdajšieho vojenského cvičiska pri brandenburskom Jüterbogu. Zasiahnutých bolo do nedele 744 hektárov lesného porastu, čo zodpovedá ploche viac ako 1 000 futbalových ihrísk. Zásah hasičov komplikovala skutočnosť, že priestor je plný starej munície. Až do roku 1992 oblasť využívala armáda.