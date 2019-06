Možno ste si to všimli aj vy: Čo zašepkal Ronaldo do ucha mladého Holanďana?

Tých pár sekúnd po záverečnom hvizde si všimlo mnoho futbalových fanúšikov. Všetci si kládli otázku: na koho sa tak milo usmieval Cristiano Ronaldo (34) a čo mu to pošepkal do ucha?

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Tým neznámym Holanďanom je iba 19-ročný Matthijs de Ligt, jeden z najväčších talentov krajiny tulipánov a jeden z najžiadanejších futbalistov Európy súčasnosti. V hľadáčiku ho má mnoho veľkoklubov...

Po finále Ligy národov sa portugalský kapitán od radosti objímal so spoluhráčmi, prijímal gratulácie od súperov, no k jednému sa prihovoril nevídane milo. Pritom práve De Ligt pozorne strážil Cristiana Ronalda počas celého finále a nedovolil mu skórovať. Ak lopta mierila k Ronaldovi, De Ligt bol pri ňom! Preto bol ten okamih s usmiatym CR7 taký zaujímavý. Portugalská hviezda ten okamih odmietla komentovať, za to holandský mladík všetko vytrúbil do sveta. „Ronaldo ma poprosil, aby som prestúpil do Juventusu,“ prezradil Matthijs a dodal: „Priznám sa, že ma to zaskočilo. Na okamih som zmeravel, ale keďže som mu nerozumel iba som sa usmial.“

Cristiano Ronaldo asking Matthijs de Ligt to join Juventus. Nothing more needs to be said. pic.twitter.com/14HrzXfinm — Sjors van Veen (@SjorsvVeen) 9. júna 2019

De Ligtovi museli Ronaldovi ponuku preložiť, no zrejme Juve nie je tímom jeho srdca. „Ja idem teraz na dovolenku, potrebujem oddych, lebo sezóna bola dlhá. Možno tam sa zamyslím, kam povedú moje kroky. Pre mňa je dôležité, aby to bol klub, kde budem pravidelne hrávať, nie sedieť na lavičke,“ vyhlásil obranca Ajaxu Amsterdam, ktorému predpovedajú skvelú kariéru.