Kim ukázala svojho maličkého synčeka, fanúšikovia si ten detail hneď všimli: Čo má toto znamenať?!

Kim Kardashian (38) zverejnila nové zábery svojho 4-týždňového synčeka.

Známa celebrita len nedávno oznámila meno štvrtého potomka, ktorého jej vynosila iná žena. Teraz sa rozhodla zverejniť zábery dieťatka a možno sa jej nechtiac podarilo vyzradiť jeho stredné meno. V pondelok na Instagrame zdieľala fotku, pod ktorú napísala chlapčekovo meno, teda Psalm. Dopísala k nemu však aj písmená Ye a fanúšikovia okamžite začali špekulovať, či ide o stredné meno.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Ak by to bola pravda, malý Psalm by bol jediným zo štyroch detí, ktoré by malo aj stredné meno. Kim a Kanye vychovávajú aj dcérky Chicago (16 mes.) a North (6) a syna Saintha (3).

Meno a prvý záber svojho štvrtého dieťaťa zverejnili 17. mája a pripojili k tomu aj Kanyeho správu. "Sme nad mieru požehnaní. Máme všetko, čo potrebujeme," cituje jeho slová zahraničný portál People. Na snímke je malý Psalm, ktorý je obklopený mäkkou prikrývkou. Kim prezradila, že inšpiráciu pre meno synčeka hľadala práve v Biblii.