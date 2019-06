Čaputová nemá potvrdenú účasť partnera na inaugurácii: Dá jej Konečný košom?!

Jeho (ne)prítomnosť veľa napovie! Ubehli už dva týždne, odkedy prezidentka Zuzana Čaputová (45) priznala krízu vo vzťahu s jej partnerom Petrom Konečným (53).

Okrem nepríjemných otázok teraz musí čeliť novozvolená hlava štátu aj protokolárnemu problému - nie je jasné, či muž, ktorý počas celej kampane stál po jej boku, dorazí na inauguráciu. Fotogaléria 4 fotiek v galérii

„V poslednom období nás nie je spolu s partnerom Petrom vídať. Nechceme, aby sa o tom špekulovalo, ani vás nechceme zavádzať spoločným vystupovaním na verejnosti. Radšej budeme s Petrom úprimní a povieme vám, že naozaj prechádzame ťažkým obdobím vyrovnávania sa so situáciou, v ktorej sme sa ocitli,“ týmito slovami oznámila Čaputová, že jej vzťah momentálne nefunguje, ako má.

Voči dohadom, či je za krízou vo vzťahu niekto tretí, sa ostro ohradila. „Takéto špekulácie odmietam, nie je to pravda,“ odpovedala Čaputová. Problémy priznal aj sám Konečný, no definitívnu bodku za vzťahom s prezidentkou ešte nedal. „Aktuálne si prechádzame ťažkým obdobím vyrovnávania sa so situáciou, v ktorej sme sa ocitli. Sme v kontakte a uvidíme, čo čas prinesie,“ vysvetlil Konečný.

Ten Čaputovú sprevádzal počas celej kampane, často musel čeliť aj otázkam o svadbe či spoločnom bývaní. Svoju situáciu vzal s humorom, počas víťaznej volebnej noci si dokonca prebral tričko s nápisomNapriek kríze vo vzťahu mu prezidentka na inauguráciu pozvánku poslala.

„Pán Konečný je medzi pozvanými hosťami na inauguráciu,“ potvrdil Čaputovej poradca pre komunikáciu Martin Burgr. Stále je však otázne, či sa napokon v sobotu objaví na slávnosti budúcej prezidentky. Podľa našich informácií totiž ešte nedal vedieť, či sa pompéznej akcie zúčastní. Na priamu otázku Konečný nereagoval a do uzávierky sa nevyjadril. Podľa zdroja blízkeho rodine by sa však na inaugurácii napokon objaviť mal.

Čo obnáša inaugurácia

Akt preberania moci sprevádza množstvo problémov aj bez nepotvrdenej účasti jedného z najdôležitejších hostí. Podľa odborníka na protokol Mareka Trubača čakajú Čaputovú ťažké chvíle najmä pri vyberaní oblečenia a mediálnych výstupov. Pozvánky má na starosti Kancelária Národnej rady, časť rozosiela sama prezidentka.

„To, do akej miery sa jej partner bude zapájať do protokolárnych podujatí prezidentky, je predovšetkým na jeho vôli a rozhodnutí budúcej prezidentky,“ povedal Trubač. Podľa informácií Nového Času však bude Čaputová sedieť sama bez ohľadu na to, či Konečný príde, alebo nie.

Ako sa vyvíjal ich vzťah Otvoriť galériu S partnerom Petrom Zdroj: apk

rok 2017 - Približne v tomto období začala dvojica randiť

marec 2019 - oficiálne potvrdili, že sa stretávajú

2. 4. - Konečný vyhlasuje, že je odhodlaný Čaputovú sprevádzať na podujatiach

13. 4. - Čaputová chce Konečného zapojenie konzultovať s odborníkmi

26. 5. - Nový Čas postrehol, že Čaputová odvolila v eurovoľbách bez partnera

27. 5. Čaputová priznala krízu vo vzťahu

Program slávnosti 15. júna 2019

11.25 hod. - Odchod prezidenta Andreja Kisku z Prezidentského paláca

11.45 hod. - Slávnostná schôdza Národnej rady pri príležitosti zloženia sľubu prezidentky Slovenskej republiky v budove Slovenskej filharmónie

12.40 hod. - Prehliadka Ozbrojených síl Slovenskej republiky, následne peší presun do Katedrály sv. Martina

13.30 hod. - Ekumenická bohoslužba Te Deum v Katedrále sv. Martina

14.30 hod. - Prevzatie Prezidentského paláca

15.00 hod.- Slávnostný obed podávaný prezidentkou Slovenskej republiky

17.00 hod. - Kladenie vencov pri pamätníku Brána slobody v Devíne

17.30 hod. - Položenie kytice k hrobu prezidenta Michala Kováča na Ondrejskom cintoríne

20.00 hod. - Slávnostná recepcia v Slovenskej filharmónii