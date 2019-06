Skrat talianskeho reprezentanta: Loptu napálil do hlavy podávača lôpt

Talianskemu futbalistovi Nicolovi Barellovi v kvalifikačnom dueli v boji o majstrovstvá Európy medzi Gréckom a Talianskom (0:3) praskli nervy.

Barello bol nazlostený po tom, čo jeho center sklzom zablokoval kapitán gréckej reprezentácie Sokratis a šikovný záložník pre svoj tím nakoniec nevybojoval ani rohový kop. To Taliana rozhorčilo až do takej miery, že loptu napálil do hlavy podávača. Hráč Cagliari, ktorý strelil úvodný gól zápasu, si svoju chybu ihneď uvedomil a bežal sa chlapcovi ospravedlniť.