Obrovská dráma pri ceste do školy v prírode: Autobus s tretiakmi havaroval na diaľnici

Namiesto radosti prišli samé starosti! Rodičia zo základnej školy vo Vajnoroch, ktorí poslali svoje ratolesti do školy v prírode v Lazoch nad Makytou (okr. Púchov), prežívali obrovský strach. V pondelok ráno rodičov tretiakov zastihla správa, že autobus vezúci ich deti sa na diaľnici zrazil s dodávkou.

Pokojná cesta do školy v prírode sa v momente zmenila na hororovú jazdu. Autobus plný detí okolo deviatej hodiny ráno havaroval na diaľnici D1 smerom z Bratislavy v úseku tesne pred výjazdom na Blatné. Dopravný prostriedok narazil do dodávky. „Autobus bol plný detí, myslím, že išli dve triedy,“ povedala jedna z mamičiek Silvia, ktorej hrôzostrašnú správu oznámila dcérka Victoria.

Zovretý žalúdok zo strachu napokon rýchlo vystriedala úľava, pretože nikto v autobuse nebol zranený.povedal hovorca bratislavskej polície Michal Szeiff.

Po malých výletníkov napokon prišiel do hodiny a pol náhradný autobus. Lenže ani to sa nezaobišlo bez komplikácií. „Jedno z detí telefonovalo mame, že dostali defekt. Učitelia nám to zatiaľ nepotvrdili. Dôležité je, že sú v poriadku,“ dodala Victoriina mama, ktorá už chce mať dcérku čo najskôr doma. Školáci nakoniec do vytúženého cieľa úspešne prišli, no nabrali poriadne zdržanie.