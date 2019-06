Viktor po 2 rokoch manželstva s Adelou vyšiel s pravdou von: Slová, ktoré vás donútia zamyslieť sa

View this post on Instagram

Presne dva roky som dnes manželom ženy, ktorá nečaká, že ju budem robiť šťastnou a ani ja to nečakám od nej. Za to si je zodpovedný každý sám, aj preto nám je spolu dobre. Neplytváme zažitými frázami, že rodina je základ, ani že manželstvo je zmyslom života. Lebo základom a zmyslom nášho života, je život sám. A zatiaľ je perfektný, taký, aký je. Sme zaň, aj za dnešný deň, veľmi vďační. ❤️ #vinczeovci