Ďurovčík so snúbenicou: Svadba na spadnutie! Vieme, v akom luxuse sa to bude konať

Ako z rozprávky! Známy režisér a choreograf Ján Ďurovčík (48) si už onedlho povie áno s muzikálovou herečkou Barborou Hlinkovou (23).

Snúbenci síce robia okolo svojej svadby veľké tajnosti, no Novému Času sa podarilo odhaliť miesto, kde sa ich veľký deň uskutoční. Honosný zámok v Haliči je ako vystrihnutý z romantického filmu a manželom a svadobčanom ponúkne naozaj ukážkové priestory s viacerými vymoženosťami.

Ďurovčík randil s Barborou tri roky a vlani v júni ju požiadal o ruku. Hrdličky sa netajili tým, že svadba by mala byť do roka a do dňa. To už zrejme nestihnú. Podľa informácií Nového Času by si mali totiž vymeniť obrúčky počas jedného z letných víkendov. Všetko nasvedčuje tomu, že pôjde o skutočne rozprávkovú svadbu, pretože snúbenci si vybrali zámok v obci Halič neďaleko Lučenca v regióne Novohradu.

Zo zrekonštruovaného zámku je dnes luxusný štvorhviezdičkový, renesančno-barokový hotel. „Keď uvideli toto miesto, okamžite sa doň zamilovali. Barbora sa bude cítiť ako skutočná princezná. Obaja sú veľmi šťastní a už sa nevedia svojho veľkého dňa dočkať. Prípravy sú v plnom prúde. Majú však ešte čas, takže sú pokojní,“ prezradil Novému Času zdroj blízky dvojici. O prominentnom páre je známe, že si svoje súkromie úzkostlivo stráži - a inak to nie je ani teraz. „Prepáčte, ale nebudeme sa k tomu vyjadrovať,“ odkázal aj za snúbenicu režisér.

Svadba na kľúč?!

Na oficiálnych stránkach hotela sa nachádza detailný opis služieb, ktoré vedia budúcim mladomanželom ponúknuť. Ak by náhodou chceli svadbu na kľúč, môžu si vybrať hneď z troch balíkov. Ten najdrahší s názvom Forgach je za 90 eur na osobu. Za túto sumu by mali hrdličky aj hradný apartmán grátis.

Ak by si však zvolili kráľovský apartmán, z peňaženky by museli vytiahnuť ďalších 598 eur za noc. Pre hostí sú k dispozícii dvojlôžkové izby v cene od 138 eur za noc či apartmány od 198 eur za noc. Zámocký hotel patrí medzi najluxusnejšie na Slovensku a zaľúbencom aj ich hosťom ponúka naozaj širokú škálu nielen služieb, ale aj veľkolepých miestností.