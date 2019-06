Verešová sexi telom ohuruje všetkých, ale... Modelka pripustila, že sa popozerá po plastikách

Modelka Andrea Verešová (38) patrí medzi najkrajšie Slovenky a môže sa pochváliť ukážkovou tvárou a sexi postavou. Len málokto by povedal, že táto sexbomba by navštívila kliniku plastickej chirurgie. Opak je však pravdou!

Všade, kde sa Verešová objaví, spôsobí poriadny rozruch. Andrea totiž veľmi rada provokuje vyzývavým oblečením a z pohľadu na ňu idú mnohí muži do kolien. Momentálne sú veľkým trendom aj u celebrít návštevy plastických chirurgov.

Aký ma na to názor sexica? „Doba pokročila tak ďaleko, že asi úplne zaostať a vyhýbať sa všetkým možnostiam by bolo skoro hlúpe. Každopádne, som za čo najväčšiu prirodzenosť a za to, aby sme nič v živote nepreháňali,“ povedala Novému Času Andrea.

Doteraz však podľa vlastných slov žiadny zásah na tele nemá. „Určite sa budem obzerať, vekom budem určite niečo potrebovať. Ale zatiaľ mám vrásky, hýbem čelom, mimiku mám až priveľkú. Zatiaľ to nechávam ešte prírode, ale nevyhýbam sa ničomu,“ uzavrela Verešová.