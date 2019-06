Prerastie ho? Len v januári si líder skupiny Gladiátor Miko Hladký (46) zaobstaral šteniatko nemeckej dogy Bruna, po ktorom veľmi túžil.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Po piatich mesiacoch spolužitia je Bruno väčší ako jeho pán. „Bruno má 65 kilogramov a meria zatiaľ meter, ale je to stále šteňa, ktoré ešte bude rásť. Keď sa postaví na zadné, tak si pozeráme do očí, to má veľmi rád,“ prezradil spevák pre Nový Čas.