Vettela sa zastali bývalí pretekári: Najhoršie rozhodnutie, aké ste kedy spravili

Britský pilot formuly 1 Lewis Hamilton, jazdiaci na monoposte Mercedes, triumfoval vo Veľkej cene Kanady za kontroverzných okolností.

Do cieľa prišiel až na druhom mieste, no vedenie pretekov udelilo päťsekundovú penalizáciu Sebastianovi Vettelovi. Ten 22 kôl pred koncom nezvládol prejazd treťou a štvrtou zákrutou a následne sa podľa komisárov nebezpečne vrátil na trať, čím obmedzil Hamiltona v snahe predbehnúť svojho rivala. "Toto rozhodne nie je spôsob, ako som chcel vyhrať. Vynútil som si však jeho chybu a vyšiel mimo trate. Takmer sme kolidovali, ale taký je motoršport," vyjadril sa tesne po pretekoch rodák z mesta Stevenage.

Spomenuté rozhodnutie vyvolalo množstvo diskusií. Bývalí pretekári formuly 1 sa prikláňajú skôr na stranu Nemca, ktorý po svojej chybe nemal veľa možností ako sa vrátiť späť. "Je to smiešna penalizácia. Seb spravil všetko, aby sa vyhol múru. Na tráve nemáte žiaden grip. Je to veľmi trápne rozhodnutie, pretože dvaja šampióni jazdili skvele a napokon sa to skončilo nesprávnym výsledkom," vyjadril sa na svojom twitterovom účte Nigel Mansell.

V kritike komisárov pokračoval aj majster sveta z roku 1978 Mario Andretti. "Myslím si, že úlohou komisárov je penalizovať nebezpečnú jazdu a nie takéto chyby, ktoré sú výsledkom súťaženia. Čo sa stalo v Kanade je neakceptovateľné pre náš skvelý šport," vyjadril sa Američan takisto cez twitter.

Sebastian Vettel po skončení pretekov neskrýval sklamanie a dokonca pri monoposte Lewisa Hamiltona vymenil tabuľku pre prvé miesto s tou pre druhého najlepšieho jazdca. Napokon si okrem penalizácie odniesol aj dva trestné body. "Mal som šťastie, že som netrafil múr. Kde do pekla som mal ísť? Toto nie je správne," povedal Nemec do vysielačky ešte počas pretekov.

"Sebastian nemohol nič spraviť, nemyslím si, že mal zlý úmysel. Počas celých pretekov sa udržal na prvom mieste a pre nás je víťazom. Ako tím sme boli konkurencieschopní a bojovali sme o víťazstvo, čo nás motivuje," cituje šéfa Ferrari Mattia Binotta špecializovaný web f1.sk.