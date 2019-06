Dnes o polnoci vyprší termín prihlášok na prezidenta zväzu: Šatana navrhnú Topoľčany za šéfa

Hokejová verejnosť už zajtra definitívne spozná zoznam kandidátov, z ktorých 26. júna na volebnom kongrese Slovenského zväzu ľadového hokeja vzíde nový šéf zväzu. Doterajší prezident Martin Kohút (48) sa totiž rozhodol nekandidovať. Podľa našich informácií o uvoľnenú pozíciu zabojuje aj hokejová legenda a doterajší generálny manažér Miroslav Šatan (44).

Uchádzači o post prezidenta zväzu sa sami nemôžu navrhnúť ako kandidáti, nominovať ich totiž musí jeden z klubov, ktorý spadá pod Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH). „Mená kandidátov zverejníme v stredu doobeda. Ešte do utorka polnoci majú jednotlivé kluby šancu navrhovať kandidátov,“ vyjadril sa pre Nový Čas hovorca zväzu Peter Jánošík.

Viacerí odborníci, a aj aktuálny šéf zväzu Martin Kohút, sa nedávno vyjadrili, že jeho nástupcom by mal byť Miroslav Šatan. Všetko nasvedčuje, že by sa to mohlo naplniť. Podľa našich informácií ho totiž okrem rodných Topoľčian navrhli za kandidáta aj iné kluby. „Mira už nejaký klub navrhol, ale aj my Topoľčany pošleme jeho meno ako kandidáta za šéfa zväzu,“ vyjadril sa prezident prvoligových Topoľčian Ľubomír Hurtaj.

Sám Šatan vyhlásil, že stanovisko zaujme začiatkom týždňa. „Zatiaľ sa nie je k čomu vyjadrovať. Termín prihlášok je do utorňajšej polnoci, takže uvidíme, či ma nejaký klub navrhne,“ reagoval Šatan.

Slovenský hokej mal v samostatnej ére sedem šéfov: Jána Mitošinku, Viktora Špakovského, Dušana Pašeka, Jána Stanovského, Juraja Širokého, Igora Nemečka a aktuálne Martina Kohúta.

Višňovský za hráčov

Slovenská asociácia hráčov ľadového hokeja (SIHPA) navrhla Ľubomíra Višňovského do Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) ako zástupcu hráčov. Voľby prezidenta SZĽH a ôsmich členov VV sa uskutočnia na kongrese 26. júna. Podľa pravidiel jeden z ôsmich členov VV SZĽH musí byť zástupca hráčov. „Som pripravený pretaviť moje skúsenosti zo zámoria v prospech hráčov a v prospech slovenského hokeja,“ uviedol Višňovský, ktorý by v prípade zvolenia nahradil bývalého spoluhráča z reprezentácie a LA Kings Jozefa Stümpela.